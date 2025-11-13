БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

При атаката загинаха 130 души, а над 500 бяха ранени

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С възпоменателни церемонии Франция отбелязва 10 години от кървавите нападения в Париж, при които загинаха 130 души, а над 500 бяха ранени.

Треростите атакуваха 8 обекта във френската столица, сред които района на „Стад дьо Франс“, концертната зала „Батаклан“ и шест ресторанта. Само един от атентаторите оцеля - Салах Абдеслам. След няколка месеца издирване, той беше заловен в Белгия.

Преди няколко дни антитерористичната прокуратура на Франция съобщи, че има подозрения, че от килията Абдеслам може да е замислял нов терористичен план.

#Батаклан #жертви #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
1
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
2
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
3
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
4
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
5
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
6
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
4
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Европа

"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в "Енергоатом" и оставки на министри Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в "Енергоатом" и оставки на министри
Чете се за: 01:00 мин.
Наоми Кембъл се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана Наоми Кембъл се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана
Чете се за: 00:37 мин.
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Чете се за: 00:45 мин.
Готви ли се вътрешен преврат в Лондон? Готви ли се вътрешен преврат в Лондон?
Чете се за: 03:52 мин.
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата вдъхнови Германия Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата вдъхнови Германия
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание
Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти Парламентът ще прегласува ветото на президента върху Закона за търговията с нефт и нефтопродукти
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Действащ кмет ли е Благомир Коцев?
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Нов вид финтех измами: Български потребители подлъгвани чрез...
Чете се за: 04:20 мин.
Сигурност и правосъдие
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ