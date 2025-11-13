Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж

С възпоменателни церемонии Франция отбелязва 10 години от кървавите нападения в Париж, при които загинаха 130 души, а над 500 бяха ранени.

Треростите атакуваха 8 обекта във френската столица, сред които района на „Стад дьо Франс“, концертната зала „Батаклан“ и шест ресторанта. Само един от атентаторите оцеля - Салах Абдеслам. След няколка месеца издирване, той беше заловен в Белгия.

Преди няколко дни антитерористичната прокуратура на Франция съобщи, че има подозрения, че от килията Абдеслам може да е замислял нов терористичен план.