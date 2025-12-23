БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От Нова година: По-висока цена на водата в страната

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
В София водата поскъпва с 12%, в Кърджали - с 14%, в Силистра ще плащат 6,44 лв. за кубик

нова година висока цена водата страната
Снимка: илюстративна
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди исканията на ВиК дружествата за по-високи цени на водата. Увеличението, което влиза в сила от Нова година ще важи за повечето населени места в страната. Одобрените нови цени са в левове, но те ще бъдат превалутирани в евро по официалния курс след 1 януари 2026 г.

Най-голямо е поскъпването за Кърджали - с почти 14%, което ще доведе до цена от 5,19 лв. за кубик. За София, където има най-много потребители, увеличението е съществено - с цели 12%, при което цената на водата става 4,12 лв. за кубик.

С увеличение от 4,8% водата в Силистра става най-скъпата в страната - 6,44 лв. за кубик. След нея се нарежда Разград, където от 1 януари потребителите ще плащат 6,33 лв. за кубик - с 1,1% повече от тази година.

Все пак ще има и населени места в България, в които догодина ВиК услугата ще поевтинее. Например в Шумен намалението е с 1%, но въпреки това градът остава с една от най-скъпите ВиК услуги с цена 5,96 лв. за кубик вода. По-евтина вода ще плащат в Ямбол - там намалението е почти 12%, при което тя ще струва 4,52 лв. за кубик.

Във Враца цената ще е 5,48 лв., поскъпването е 8,9%. Във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лв., а поскъпването е 8,8%. В Габрово ще плащат 4,93 лв., като поскъпването е 8,4%. Във Варна водата ще струва 5,92 лв. или поскъпване с 6,6%. В Бургас цената ще е 5,28 лв. за кубик и поскъпване от 1,4%. В Пловдив цената ще е 3,73 лв. за кубик или увеличение от 4%.

