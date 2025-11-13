Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София

Столичният общински съвет решава за поскъпването на платеното паркиране и за разширяването на обхвата на синята и на зелената зона. Най-вероятно и цените, и обхватът ще бъдат двойни, а хартиените талони ще останат в миналото.

Все още не е ясно дали ще се приеме и въвеждането на Червена зона за идеалния център, както и уикенд жълта зона. Предвижда се зоните за платено паркиране да работят от 9:00 до 21:00 часа от понеделник до събота, а синята зона – и в неделя.

Очакванията са в общинския бюджет да постъпят около 40–50 милиона лева. Приходите ще се използват за изграждане на паркинги и инвестиции в транспортната инфраструктура на столицата.