Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в "Енергоатом" и оставки на министри

Корупционният скандал в Украйна продължава да се разраства. Украинското правителство разпореди одит на ядрената агенция "Енергоатом".

Заради разкритието, че през престъпна схема са били изпрани около 100 милиона долара, оставки подадоха министрите на правосъдието и енергетиката. За отстраняването им лично настоя украинският президент Володимир Зеленски.

Той предупреди, че всеки, който подкопава името на държавата, ще бъде подведен под отговорност. Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията.