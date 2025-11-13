БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в "Енергоатом" и оставки на министри

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Зеленски настоя за незабавни действия и предупреди, че никой няма да остане ненаказан

Корупционният скандал в Украйна продължава да се разраства. Украинското правителство разпореди одит на ядрената агенция "Енергоатом".

Заради разкритието, че през престъпна схема са били изпрани около 100 милиона долара, оставки подадоха министрите на правосъдието и енергетиката. За отстраняването им лично настоя украинският президент Володимир Зеленски.

Той предупреди, че всеки, който подкопава името на държавата, ще бъде подведен под отговорност. Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията.

#енергетиката #корупционен скандал #Украйна

