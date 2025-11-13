Доналд Тръмп подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ

Край на бюджетната парализа в САЩ. Преди минути американският президент Доналд Тръмп подписа законопроекта.

По-рано Камарата на представителите на Конгреса одобри законопроекта, който слага край на кризата. Шестима демократи подкрепиха републиканците и така, с 222 срещу 209 гласа, контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни служители и да се нормализира въздушният транспорт.

В понеделник законопроектът беше одобрен и от Горната камара. Така беше сложен край на най-дългата парализа в работата на американското правителство, която продължи 43 дни.