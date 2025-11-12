Министър Гуцанов се застъпи за законодателни промени, които да защитят децата в интернет

Необходими са законодателни промени, които да ограничат достъпа на децата и младежите до социалните мрежи.



Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето в резиденция "Бояна".

Съветът е консултативен орган, който включва над 60 деца от всички области на страната и представители на уязвими групи.

За да се защитят децата в интернет пространството се обмисля създаването на балкански пакт между България, Гърция и Румъния.