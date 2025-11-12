Министър Гуцанов се застъпи за законодателни промени, които да защитят децата в интернет

Обмисля се създаването на балкански пакт между България, Гърция и Румъния
Необходими са законодателни промени, които да ограничат достъпа на децата и младежите до социалните мрежи.
Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето в резиденция "Бояна".
Съветът е консултативен орган, който включва над 60 деца от всички области на страната и представители на уязвими групи.
За да се защитят децата в интернет пространството се обмисля създаването на балкански пакт между България, Гърция и Румъния.
"При положение, че вече Австралия е напред в тази посока, съседна Гърция прави подобни опити, има училища, където отдавна телефоните не се дават в ръцете на децата, за да се развие нормалния начин ан мислене, нека съберем целия този опит", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.
"Тези забрани са полезни, но не толкова крайни, защото все пак живеем в 21-ви век - за забраната на телефоните доста от родителите ще са и против за това, че няма да имат връзка със своите деца, ще започне суматоха, секретарите в училищата ще гръмнат, защото ще се превърнат в телефонна централа", допълни Димитър Митев, Съвет на децата.