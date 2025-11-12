Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията

От "Лукойл" заявяват, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да работят в нормален режим.

В съобщение до медиите от тази вечер се казва, че няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност и че бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.

Повод са неверни информации за прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции "Лукойл" на територията на страната, заявяват още от компанията.