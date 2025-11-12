БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Латинският патриарх на Йерусалим у нас: Кардинал Пиербатиста Пицабала изнесе лекция в БАН

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази

Той идва от една от най-горещите точки на Земята и е отдаден на каузата на мира и справедливостта

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала изнесе тази вечер в БАН лекция на тема "Мирът на земята – дълбоко стремление на човешките същества от всички времена". Кардинал Пицабала идва от една от най-горещите точки на Земята и е отдаден на каузата на мира и справедливостта. В България е поканен в ролята си на дипломат от доц. Кирил Карталов, член-кореспондент на Папския комитет за исторически науки.

Латинският патриарх на Йерусалим Кардинал Пиербатиста Пицабала e роден през 1965 година в провинция Бергамо. Завършва семинария и Папския университет "Св. Антоний". Знае иврит, латински, английски и арабски. През 2016 г. става апостолически администратор на Йерусалим, а през 2020 г. и Латински патриарх. Кардиналът е известен с това, че през 2023 г. предложи себе си като заложник вместо израелските деца отвлечени на 7 октомври и държани като заложници в Газа. Тази вечер кардиналът говори за мира. А в специално интервю за "Панорама" каза:

Бойко Василев: Вие сте в България с послание за мир. Но не са ли Изтокът и Западът предопределени да воюват – или поне да спорят?

кардинал Пиербатиста Пицабала, латински патриарх на Йерусалим: " Да спорят – да, със сигурност. Да се борят – не е задължително. За съжаление, историята понякога показва друго. Но от нея трябва да се учим, за да не повтаряме същите грешки. Изтокът и Западът са различни начини на виждане на света, живота, културата, религията. Но те не са един срещу друг. Имаме нужда и от едното, и от другото: красотата е в различието."

Кардинал Пицабала е у нас по покана на член-кореспондента на Папския комитет за исторически науки доц. Кирил Карталов. Той каза за "По света и у нас", че кардиналът е дипломат с умерен тон и баланс, част от мироопазващия процес в света.

доц. Кирил Карталов, член-кореспондент на Папския комитет за исторически науки: "Кардинал Пицабала е един от големите действащи фактори в мироопазването днес, в съвременния свят, свят, в който конфликтите все повече нарастват и започват да бушуват... Освен че е голям духовник става дума за един от рафинираните дипломати, които се занимават именно с тази тема – Израел и Близкоизточния конфликт и смятам, че неговото присъствие на терен и тук в България може да бъде голям принос за сближаването на отделните култури."

"Мирът е благо и дълбоко стремление, мечтата на човечеството, която отказва да се примири с логиката на насилието", каза още на лекцията си кардинал Пицабала.

#доц. Кирил Карталов #кардинал Пиербатиста Пицабала #кардинал

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
2
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
3
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и финансист, замесени в аферата
4
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
5
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения от диабет
6
Лекари от три столични болници спасиха бременна с тежки усложнения...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Общество

Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий Хилендарски" на проф. Христо Йоцов
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
КЗП проверява дали увеличението е обосновано преди въвеждането на еврото КЗП проверява дали увеличението е обосновано преди въвеждането на еврото
Чете се за: 02:35 мин.
Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени Реформата в паркирането в София: Недоволство след приетите промени
Чете се за: 02:22 мин.
Потребителската кошница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица Потребителската кошница: Борсите не отчитат повишение за миналата седмица
Чете се за: 01:50 мин.
ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от Великотърновско ДОБРИТЕ ИСТОРИИ: Да правиш маджун - хилядолетна традиция от Великотърновско
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите Напрежение в парламента: Бюджетът отново скара депутатите
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Домът за стари хора в Поморие ще бъде затворен заради нарушения
Чете се за: 03:32 мин.
Регионални
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Красимир и Габриела измъчвали и убивали с жестокост десетки животни...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков връчи държавната награда "Св. Паисий...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ