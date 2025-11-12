Латинският патриарх на Йерусалим у нас: Кардинал Пиербатиста Пицабала изнесе лекция в БАН

Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала изнесе тази вечер в БАН лекция на тема "Мирът на земята – дълбоко стремление на човешките същества от всички времена". Кардинал Пицабала идва от една от най-горещите точки на Земята и е отдаден на каузата на мира и справедливостта. В България е поканен в ролята си на дипломат от доц. Кирил Карталов, член-кореспондент на Папския комитет за исторически науки.

Латинският патриарх на Йерусалим Кардинал Пиербатиста Пицабала e роден през 1965 година в провинция Бергамо. Завършва семинария и Папския университет "Св. Антоний". Знае иврит, латински, английски и арабски. През 2016 г. става апостолически администратор на Йерусалим, а през 2020 г. и Латински патриарх. Кардиналът е известен с това, че през 2023 г. предложи себе си като заложник вместо израелските деца отвлечени на 7 октомври и държани като заложници в Газа. Тази вечер кардиналът говори за мира. А в специално интервю за "Панорама" каза:

Бойко Василев: Вие сте в България с послание за мир. Но не са ли Изтокът и Западът предопределени да воюват – или поне да спорят? кардинал Пиербатиста Пицабала, латински патриарх на Йерусалим: " Да спорят – да, със сигурност. Да се борят – не е задължително. За съжаление, историята понякога показва друго. Но от нея трябва да се учим, за да не повтаряме същите грешки. Изтокът и Западът са различни начини на виждане на света, живота, културата, религията. Но те не са един срещу друг. Имаме нужда и от едното, и от другото: красотата е в различието."

Кардинал Пицабала е у нас по покана на член-кореспондента на Папския комитет за исторически науки доц. Кирил Карталов. Той каза за "По света и у нас", че кардиналът е дипломат с умерен тон и баланс, част от мироопазващия процес в света.