Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва

Киев официално е прекратил мирните преговори с Москва. Това каза заместник външният министър на Украйна Сергей Кислица, цитиран от украински медии.

Това показва отсъствие на стремеж към мир, контрира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По-рано Кремъл заяви, че Русия остава отворена за преговорния процес, но Украйна не е готова.

По думите на говорителя Дмитрий Песков не може да има диалог, когато другата страна не иска да говори и да отговаря на поставените въпроси.