БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Едностранно преговори не могат да се водят, според Москва

войната в Украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

Киев официално е прекратил мирните преговори с Москва. Това каза заместник външният министър на Украйна Сергей Кислица, цитиран от украински медии.

Това показва отсъствие на стремеж към мир, контрира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По-рано Кремъл заяви, че Русия остава отворена за преговорния процес, но Украйна не е готова.

По думите на говорителя Дмитрий Песков не може да има диалог, когато другата страна не иска да говори и да отговаря на поставените въпроси.

#войната в Украйна #Русия #мирни преговори #Украйна #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
1
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
2
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
4
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
6
БАН отчете екстремна магнитна буря над България

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Европа

Готви ли се вътрешен преврат в Лондон?
Готви ли се вътрешен преврат в Лондон?
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата вдъхнови Германия Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата вдъхнови Германия
Чете се за: 02:35 мин.
Войната с дезинформацията в Европа - разговор с Янис Карлсберг, зам.-директор на Стратегическия комуникационен център на НАТО Войната с дезинформацията в Европа - разговор с Янис Карлсберг, зам.-директор на Стратегическия комуникационен център на НАТО
Чете се за: 13:55 мин.
Корупционният скандал с Украйна: Отстранен е правосъдният министър на страната Корупционният скандал с Украйна: Отстранен е правосъдният министър на страната
Чете се за: 04:07 мин.
Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници
Чете се за: 01:00 мин.
В Гърция глобиха мъж с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни В Гърция глобиха мъж с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ