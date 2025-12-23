БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Трафикът за празниците към Банско и Гърция: Ограничения и мерки на "Пътна полиция"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
У нас
Гръцките фермери вдигнаха блокадата и отвориха пътищата

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В последния работен ден преди празниците се очаква много хора да тръгнат на път. Затова от МВР предприемат мерки за облекчаване на трафика.

Сравнително нормален към този час е трафикът по АМ "Струма" в посока Гърция. На пътен възел "Симитли" вече се забелязва по-натоварено движение. Там е въведено реверсивно движение, като две са лентите в посока Кулата. Добре е пътуващите за Банско да държат дясната лента, а тези, които продължават към Кулата - лявата.

От МВР очакват около 720 000 пътувания в страната и 180 000 пътувания в чужбина основно в Турция, Сърбия и Северна Македония. Много от хората ще тръгнат днес и затова е ограничено движението на тировете над 12 тона от 14:00 до 20:00 ч. по автомагистралите "Струма", "Тракия" и "Хемус". Засилено е и полицейското присъствие.

От полицията съветват шофьорите да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили, тъй като се очакват и снеговалежи в отделни части на страната през почивните дни.

А относно протестите на гръцките фермери, се очаква те да бъдат прекратени за кратко по празниците.

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

