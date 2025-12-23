Гръцките фермери вдигнаха блокадите и отвориха пътищата

Фермерите в Гърция отвориха пътищата за движение. Трафикът е силно натоварен. Полицията увеличи контрола на движение.

Фермерите в цялата страна освободиха по една или две ленти за преминаване на леки автомобили. Обещават да не правят блокади, но тракторите остават до платното.

На много места обаче полицията спира движението, като се позовава на риск за преминаване на колите при паркирани от страни трактори.

Според фермерите реакцията на полицията е опит на правителството за оттегляне на земеделците от протестите.

Днес движението е възможно по магистралата Солун – Атина. На места има ограничения на скоростта. Част от пътуващите обаче избират движение по обходни маршрути, което натовари рязко трафика.

В северната част на страната от Александруполис до Солун блокади няма. В тази посока обаче полицията проверява личните документи на пътуващите, за да се прекрати нелегалния трансфер на мигранти.

По отношение на граничните пунктове гръцките фермери оставиха схемата на дълги блокади, но само за товарни автомобили. Леки коли и туристически автобуси преминават без проблем.

Премиерът Кириакос Мицотакис призова фермерите да окажат съдействие на полицията и да осигурят свободно преминаване по цялата пътна мрежа на страната.