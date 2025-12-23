Правителството осигури близо 25 млн. лева за "Топъл обяд" до септември 2026 г.

Правителството гласува отпускането на 25 млн. лева за близо 67 000 души по програмата "Топъл обяд" до септември 2026 г.

"Министерският съвет взе решение да осигури необходимите средства за продължаване на програмата "Топъл обяд", след като европейското ѝ финансиране приключи на 30 септември тази година. Средствата ще гарантират предоставянето на услугата до 31 януари 2026 г., както и финансиране за периода от началото на 2026 г. до 30 септември същата година", заяви социалният министър.

Целта е хората да бъдат напълно спокойни, че помощта ще продължи независимо от това кое правителство ще управлява.

"Това не е никаква екстра топлият обяд, а наистина хора, които имат необходимостта и нуждата от този топъл обяд и от тези необходими средства", подчерта Гуцанов.

Услугата в момента се предоставя в 226 общини.