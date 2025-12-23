БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От Нова година: По-висока цена на водата в страната
Чете се за: 01:47 мин.

Войната в Украйна: Нови руски удари срещу Киев

Диана Симеонова
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Зеленски очаква засилване на атаките по Коледа

войната украйна руски удари киев
Снимка: БТА
Нови руски удари срещу Киев и по енергийна инфраструктура в различни райони на Украйна накараха съседна Полша да вдигне изтребители. На много места има спирания на тока, включително и в столицата. Четирима души са пострадали, засега не се съобщава за жертви. Атаките идват след края на преговорите между украински и американски представители в Маями. Съединените щати проведоха и паралелни преговори с руска делегация.

Без временно прекратяване на огъня по Коледа. А на много места може би и без ток. Така украинците ще посрещнат празниците. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила идеята на Съединените щати и Германия за "Коледно примирие". Той добави, че очаква даже засилване на ударите в празничните дни.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Въпрос номер едно е противовъздушната отбрана — защитата на нашите градове и села, особено на 23, 24 и 25 декември. Военните трябва да обърнат внимание на това и да ни защитават както могат. Всичко е много трудно, защото за съжаление има недостиг на противовъздушна отбрана. Хората също трябва да бъдат много внимателни през тези дни."

Очаква се днес Зеленски да обсъди с украинския преговорен екип постигнатото на преговорите през уикенда с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Според Зеленски, сред договорените гаранции за сигурност срещу бъдещи руски нападения са украинска армия, наброяваща 800 хиляди души, членство в Европейския съюз, гаранции за сигурност от т. нар. Коалиция на желаещите, както и допълнителни двустранни гаранции от страна на Съединените щати.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всичко, което трябваше да направим за финалните проектодокументи, беше направено. Има план от 20 точки, може би не е идеален, но го има. Има гаранции за сигурност между нас, европейците и Съединените щати - рамков документ - и има отделен документ между нас и Съединените щати, с двустранни гаранции за сигурност. Разбираме, че те трябва да бъдат разгледани от Конгреса на САЩ."

Зеленски добави, че преговорите са много близо до постигането на реален резултат. Американският президент Доналд Тръмп също изрази умерен оптимизъм.

Доналд Тръмп, президент на Украйна: "Надявам да успеем да прекратим това. Водим преговори и преговорите вървят добре."

Сега въпросът е дали руската страна ще приеме последните предложения за промени в плана за мир. Очаква се днес руската делегация от САЩ също да се завърне в Москва.

#атака в Киев #руски атаки #войната в Украйна

