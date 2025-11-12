Нов протест на "Правосъдие за всеки": Присъединиха се и младите лекари

Общ протест на младите медици от "Бъдеще в България", "Правосъдие за всеки" и членовете на подалия оставка Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница.



Протестиращите се събраха тази вечер пред сградата на Съдебната палата под надслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!".

От "Правосъдие за всеки" настояват за ефективна съдебна реформа, тъй като според тях прокуратурата стои зад политически мотивирани обвинения.

Според тях Борислав Сарафов остава незаконен главен прокурор за неопределено време и се подготвя неговият избор от депутатите за още седем години.

Според протестиращите цялото ръководство на съдебната власт е без мандат, но назначава скандални магистрати и административни ръководители с дълги мандати.

Критикувани бяха и промените в НПК, с които ускоряването на разследването ще решава прокурор, а не съдът.

Младите лекари поискаха устойчиво развитие за тяхната професионална реализация.