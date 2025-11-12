БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Нов протест на "Правосъдие за всеки": Присъединиха се и младите лекари

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Протестиращите се събраха пред сградата на Съдебната палата под надслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!"

нов протест правосъдие всеки присъединиха младите лекари
Общ протест на младите медици от "Бъдеще в България", "Правосъдие за всеки" и членовете на подалия оставка Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница.

Протестиращите се събраха тази вечер пред сградата на Съдебната палата под надслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!".

От "Правосъдие за всеки" настояват за ефективна съдебна реформа, тъй като според тях прокуратурата стои зад политически мотивирани обвинения.

Според тях Борислав Сарафов остава незаконен главен прокурор за неопределено време и се подготвя неговият избор от депутатите за още седем години.

Според протестиращите цялото ръководство на съдебната власт е без мандат, но назначава скандални магистрати и административни ръководители с дълги мандати.

Критикувани бяха и промените в НПК, с които ускоряването на разследването ще решава прокурор, а не съдът.

Младите лекари поискаха устойчиво развитие за тяхната професионална реализация.

#младите лекари # Борислав Сарафов #"Правосъдие за всеки" #Съдебна палата #протест

Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Полицията в Добрич издирва 25-годишен мъж Полицията в Добрич издирва 25-годишен мъж
Чете се за: 00:35 мин.
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков" Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков"
Чете се за: 01:07 мин.
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков" Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
Чете се за: 01:12 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
Над 20 тона заготовки за цигарени кутии задържаха митническите служители във Видин Над 20 тона заготовки за цигарени кутии задържаха митническите служители във Видин
Чете се за: 01:30 мин.

Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
