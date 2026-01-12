Протест пред Столичната община заради кризата с боклука

Тази вечер граждани протестираха пред общината заради кризата с боклука в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин", където "Софекострой" все още чака техника за извозването на отпадъците. Наши зрители сигнализираха за пълни контейнери и в район "Надежда".

Квартал "Толстой" е част от район "Надежда" или 4 зона за боклука. Освен "Надежда" в нея влизат "Илинден" и "Сердика". Това всъщност е единствената, за която е бил избран изпълнител, но по нея тече дълъг съдебен спор. И кмета възложи временно сметосъбирането на фирмите, които почистват граничните райони. Днес обаче вместо 5 камиона там са работили само два и резултатът е налице.

Мира Бонева: "След проведен разговор днес със столичен инспекторат се установи, че договорът е приключен и не се очертава скоро да бъде подновен, което означава, е кварталът се превръща в сметище и може да излязат змейове и гущери и какви ли не животни. Всичко можем да очакваме вече! Гледайки какво се случва изобщо в цяла София, моето мнение е, че кмета на София не си върши работата и няма желание да си я върши."

А в "Слатина" вече си имат и собствено сметище, то се намира тук в района на борсата и се е появило някъде в петък.

Директорът на завода за боклук, които сега отговарят за сметосъбирането в "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина" обясни за БНТ, че първоначално на мястото са поставени от големите контейнери за улеснение на процеса, но през почивните дни много доброволци са идвали да разтоварват и затова се е образувало сметище. Получихме уверението, че то ще бъде премахнато.

Снимки: БГНЕС

А пред Столичната община имаше и протест. Недоволни от ситуацията с преливащите кофи и купчините с отпадъци поискаха да им се върнат парите за данък смет, както и оставката на кмета.

Величка Георгиева: "Донесла съм едно пликче боклук, ето хвърлям го боклука, подкрепям протеста и се надявам да подадат оставка тези хора". - Какво искате? - Надежда Станаилова: Да почистят, какво да искаме, искаме да живеем като нормални хора, живеем в София.

Утре от Столичния инспекторат отново ще отговарят на въпросите свързани с боклука на София. От началото на кризата през октомври досега са получени 5700 сигнала.