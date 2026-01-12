БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
18:38, 12.01.2026
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
18:32, 12.01.2026
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
10:40, 12.01.2026
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
10:08, 12.01.2026
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
09:50, 12.01.2026
Чете се за: 03:10 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 12.01.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 12.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:41, 12.01.2026
Кой е Реза Пахлави и как вижда управлението на Иран?
20:35, 12.01.2026
Мистерия в небето над част от България
20:34, 12.01.2026
Шествия в знак на солидарност с иранските протестиращи на много...
20:26, 12.01.2026
Леден дъжд и сняг в Германия
20:14, 12.01.2026
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
20:07, 12.01.2026
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
19:52, 12.01.2026
Изготвят нови справки и експертизи по делото за побоя над...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
2
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
3
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
5
Двама души загинаха при пожар в Габрово
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
Реклама
Най-четени
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
6
81 години от Кървавата Коледа
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 12.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 12.01.2026
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.01.2026
Спортни новини 11.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 11.01.2026
Спортни новини 10.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 10.01.2026
Спортни новини 10.01.2025г., 12:30 ч.
12:40, 10.01.2026
Реклама
Водещи новини
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
20:07, 12.01.2026
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
20:14, 12.01.2026
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
09:57, 12.01.2026
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
18:04, 12.01.2026
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
18:11, 12.01.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
17:28, 12.01.2026
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
17:37, 12.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
14:17, 12.01.2026
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ