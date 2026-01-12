БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява

Чете се за: 02:27 мин.
Съществено, но временно затопляне се очаква през втората половина на работната седмица, но временно. В събота ще започне ново застдяване. Преди това и утре сутринта ще бъде много студено, а на места не са изключени отново и отрицателни максимални температури.

След планинските върхове днес най-студено остана в Драгоман - с минус 5°, в Разград - минус 4° и в София - с минус 3°. Задържа се и ветрвито, но поривите са по-слаби от вчера, в Пазарджик - около 70 км/ч, а в Сандански и Сливен - около 60 км/ч.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. На места ще има намалена видимост, а вятърът ще отслабне. Сутринта ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 11° и минус 4°, в София - около минус 10°, а максималните ще бъдат между 0° и 5°, в София - около 2°.

Утре от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня, на места, главно в северните райони ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от запад-югозапад.

По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, следобяд облачността ще се увеличи, но превалявания от дъжд и сняг ще има едва в края на деня. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°.

Съществено затопляне предстои утре в планините. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат между минус 8° и минус 3°.

Ще остане обаче много ветровито, със силен и бурен северозападен вятър, а в следобедните часове са възмжни слаби и изолирани превалявания от сняг.

През следващите дни повишението при максималните температури ще продължи. Ще се повишават и минималните. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с мъгли, където температурите ще остават по-ниски. През нощта срещу събота в страната ще прониква студен въздух и в събота максималните температури ще се понижат. Ще има и райони със слаби валежи, първо от дъжд и сняг, после от сняг.

#прогноза за времето #новини в Метрото

