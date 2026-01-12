БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще участва на втория полуфинал на "Евровизия" 2026

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Още
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България ще участва във втория полуфинал на "Евровизия" във Виена. На 14 май нашият представител ще се бори за място на големия финал във Виена с още 14 други изпълнители.

На сцената ще излязат още представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Тазгодишното издание на "Евровизия" е бойкотирано от няколко държави, включително Испания - една от т.нар. "Големи пет", след като от Европейския съюз за радио и телевизия разрешиха на Израел да участва, въпреки призивите това да не се случва заради войната в Газа.

Кой ще участва от името на страната ни в 70-ото юбилейно издание на най-провокативния песенен конкурс в Европа, ще стане ясно след специалните студия на БНТ, които започват на 24 януари.

#"Евровизия 2026" #жребий

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
5
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
6
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Любопитно

Еленче подгони индийски носорог
Еленче подгони индийски носорог
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
Чете се за: 01:40 мин.
30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове 30 години след появата си играчката тамагочи привлича нови фенове
Чете се за: 02:05 мин.
Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва Идентифицирането на ДНК на Леонардо да Винчи напредва
Чете се за: 01:50 мин.
След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са разведени След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са разведени
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн Грипна епидемия във Варна, до 20 януари учениците ще учат онлайн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ