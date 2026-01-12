БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Лидерът на ГЕРБ се обяви за възможно най-скорошна дата на предсрочните избори

чака бойко борисов направи заявка следващо управление
Минути след връщането на мандата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви за възможно най-скорошна дата на предсрочните избори и направи заявка за следващо управление. Според Борисов протестите, довели до оставката на кабинета Желязков, са финансирани от "контрабандисти и дедесари". Ивайло Мирчев от ПП-ДБ отговори, че Борисов е арогантен и че финансирането на организацията на протестите е направено на доброволен принцип с дарения.

Пред партийния актив Бойко Борисов цитира социология от днес и подчерта,че след толкова тежко управление, ГЕРБ отново е първа политическа сила. Добави също ,че в България са били вкарани близо 5 млрд. лева, благодарение на неговата партия.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Затова ние имаме абсолютното основание след всичко ,направено от нас да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме."

Борисов настоя за максимална мобилизация на партията и обясни ,че сам не може да повярва колко много е било постигнатото през последните 11 месеца - от пълноправно членство в Шенген и нулевата нелегална миграция до възстановяването на плащанията по ПВУ, ръста на индустрията и приемането ни в еврозоната.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Та в резюме към тези, които ни критикуват и много обичат да се хвалят: от времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, защото той беше едноличен господар, за тази една година и по-малко, над 14 милиарда лева повече са влезли в държавната хазна. Можете ли да си представите колко контрабандисти квичат сега и потриват ръце и викат "Дано дойде Радев, Асен Василев и някой от тея, да се махнат тея, дето ни спряха контрабандата". Колко данъчни и дедесари се молят и палят свещи в църквите, които построихме, да ни няма, за да може пак да мамят. Е, и много голяма част от тях финансираха протестите. Те си го знаят... и колегите от ПП-ДБ, и другите. И някои вече го и говорят."

Последва незабавен отговор от ПП-ДБ. Пред БНТ Ивайло Мирчев напомни на Борисов защо се стигна до оставката на кабинета.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Правителството на Бойко Борисов беше свалено след безпрецедентни протести на стотици хиляди в цялата страна Не може да твърди, че тези протести са финансирани от контрабандисти или от дедесари и по наглост и безпардонност това граничи само с думите на Байрам Байрам, че хората там са мръшляци."

Финансирането на протестите в частта озвучаване, сцена, стюарди, които бяха доброволци, беше направено на доброволен принцип с дарения, които ние обявихме публично на нашите страници и бяха изключително скромни в рамките на няколко десетки хиляди лева за всеки протест.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Борисов е арогантен и след като първо обясни, че протестът е финансиран от АИКБ и на следващия излязоха 150 000 души, трябваше да се скрие накъде и да спре да говори."

Самият Борисов отчете като своя грешка по време на управлението, че е бил мек с бюджетните искания на БСП и "ДПС - Ново начало". Затова и поиска от симпатизантите, които го упрекват, че не е тропал по масата, поне 90 депутати, защото по тази начин "никой не може да ти се катери на гърба", а с 66 си принуден на компромиси".

#следващо управление #лидерът на ГЕРБ #връчване на мандат #Бойко Борисов

