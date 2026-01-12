БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

20-годишен студент създаде дигитална карта, разкриваща препятствията по тротоарите на столицата

от БНТ
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Слушай новината

Разказ за една гражданска инициатива на едно 20-годишно момче от Техническия университет в София. За пътя, който извървява – от идеята до създаването на платформа, която променя градската среда и достъпността в столицата. Как работи тя, разказват Ана-Мария Георгиева и операторът Недялко Данов.

Лошите пътища и тротоари са сред най-видимите проблеми в бита ни. Затова 20-годишният Тихомир Гърменлиев измисля начин те да станат видими и за институциите, от които зависи подобряването им. Младият мъж създава онлайн платформа за сигнализиране на препятствия.

Тихомир Гърменлиев: „Вдъхнови ме това, че живея в квартал, в който тротоарите не са в много добро състояние, и всъщност исках, може би, по един начин да направим нашия град по-достъпен.“

Проектът „SOFaccess“ представлява дигитална карта на София, на която можем да видим различните проблеми в пешеходните зони и да подадем сигнал.

Тихомир Гърменлиев: „За проблеми от типа на – разбити тротоари, такива, които са повдигнати от дървета, такива, които въобще не съществуват, липсващи или повредени капаци на шахти, неработещи асансьори или ескалатори в подлези.“

Всеки може да влезе в платформата и да докладва за проблем, като сканира QR код, който е поставен на различни публични места в София – спирки, трамваи, подлези.

Подаването на сигнал става в няколко стъпки. Трябва да изберете местоположение от картата, да опишете проблема и да прикачите снимка.

Проектът е част от „Академия за визионери“ на Столична община, която дава възможност на млади и креативни хора да реализират своите идеи в полза на обществото. „SOFaccess“ е един от наградените, а Любов Костова е ментор на проекта.

Любов Костова: „То е важно за много хора, разбира се, на първо място за тези, които имат най-много нужда – дали ще бъдат родителите с колички, които знаем колко трудно се лавира по улиците, или хора със затруднена мобилност, било то защото имат някакви физически увреждания.“

Въпреки че платформата работи отскоро, вече има подадени над 210 сигнала, които отиват към общината.

Любов Костова: „Която се грижи вече за действията, които ще доведат до оправяне. Това е гражданска позиция. И това, че един млад човек, като Тихомир, заема такава гражданска позиция, да създаде такова приложение, което да бъде активно, е изключително похвално.“

Тихомир Гърменлиев: „Ние не искаме да противоречим по някакъв начин на общината, искаме да помогнем единствено, като по този начин им дадем карта с всички проблеми в София, и след това да могат лесно да планират къде могат да заложат пари за ремонти.“

Платформата е безплатна и не изисква регистрация. Подаването на сигнал е анонимно. Достатъчно е само човек да има отношение към заобикалящата го среда и да поеме инициатива за промяна.

Любов Костова: „Можем да се оплакваме безкрайно, да вървим по улиците и да казваме: „Тук е счупена плочка, там е криво, там е излязъл корен на дърво“. Само че от това нищо не следва. Ние не можем да очакваме, че някой ще ходи след нас от институциите и ще отбелязва всички тези неравности, за да ги оправя. От нас зависи.“

Тихомир Гърменлиев: „Можем да подобрим качеството на средата в София с малки стъпки. Докладването на един сигнал в проекта „SOFaccess“ отнема по-малко от една минута. И с тази малка стъпка можем да допринесем да живеем в един по-достъпен и красив град и така един ден наистина да живеем по-приятно.“

Инициативата на Тихомир е пример за ефективно гражданско общество – такова, в което общността от хора не е само консуматор, а работи за достъпна градска среда.

По темата работи Ана-Мария Георгиева.

#дигитална карта #София #проблеми #тротоари

