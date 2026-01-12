Китай с критики към САЩ заради Гренландия

Китай призова Съединените щати да не използват други страни като извинение за преследване на собствените си интереси. Изявлението е в отговор на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Съединените щати имат нужда да притежават Гренландия, за да предотвратят руска или китайска окупация на острова.



От китайското Външно министерство съобщиха, че дейностите на Китай в Арктика имат за цел налагане на мир, стабилност и устойчиво развитие в региона. Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че страната е изправена преди "решителен момент".



В сряда външните министри на Дания и Гренладния ще се срещнат с американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон. А в Копенхаген ще пристигнат американски сенатори, за да се срещнат с датски депутати.