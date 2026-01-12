БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Сноуборд
Запази

Това е най-добрата реклама за България, отбеляза рейс директорът на състезанието.

виктор гичев създаденият продукт банско следва световната купа
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Виктор Гичев смята, че продуктът, който се създаде в Банско като стандарт, вече се следва в Световната купа, независимо от локацията. Рейс директорът на състезанието говори за предстоящото състезание в зимния курорт, което ще се проведе на 17 и 18 януари.

Гичев е на мнение, че това е най-добрата реклама за България.

"Този продукт, който създадохме като стандарт в Банско, започна да се следва в Световната купа без значение от локацията. Където видят шапка "Банско", не само хора, свързани с организацията, но и туристи, знаят къде е Банско. Това е най-добрата реклама за България. Сутринта си писах с Радослав Янков, инжектират вода в снега в Бад Гащайн. Винаги са мислели, че това не е наложително при тях. Времето беше доста динамично, не само тези дни, а от началото на зимата. Вчера беше официалният снежен контрол, който потвърждава дали едно състезание може да се проведе. Състезанията събота и неделя ще бъдат организирани. Мисля, че температурата днес горе беше -15, -17 градуса, което беше единственият прозорец да вкараме вода в снега, за да има равни условия за всички. Вече се полива активно и в рамките на днешния ден трябва да сме приключили с основната писта. Искаме да подготвим и тренировъчната писта, за да могат състезателите да имат същия усет, както и в основното състезание. Вторник и сряда имаме и Европейска купа. Преди няколко дена имахме второ място на Петър Гергьовски и Александър Кръшняк. Отдолу идват много деца, тези състезания са за тях. Прогнозата за времето ще бъде доста добра – положителни температури през деня", заяви той и потвърди, че ни чакат паралелни гигантски слаломи през уикенда."

"Всичко е по план. Цяла нощ произвеждахме сняг, за да се донапълни последната част от трасето и да отговаря на изискванията за паралелен гигантски слалом. Винаги сме работили на план А, 100% остава паралелен гигантски слалом. Имаме две възможности за подредба на трасето, може да се падне и България“, каза още Гичев.

На пресконференцията присъства и Стойчо Баненски. Градоначалникът заяви, че курортът е напълно готов да приеме предстоящата Световна купа по сноуборд.

"Банско традиционно започва зимата на високи обороти. Започваме с коледните и новогодишните празници. Към момента сме в пълна готовност да приемем Световната купа. Всички организации са направени. Огромният опит ни дава голяма увереност във всичко, което правим. Работим в синхрон с БФ Ски, с концесионера, с туристическия бизнес и органите на реда. За нас в Банско е много важно провеждането точно на състезание от Световните купи, защото те имат дългосрочен и положителен ефект върху имиджа на града. Не само през зимата, а и през останалите сезони. Очакваме състезателите, надяваме се да дадат най-доброто от себе си, особено след като този старт е решаващ за квотата им за Милано/Кортина", каза Баненски.

Свързани статии:

Георги Бобев: Организацията на Световната купа в Банско протича по план
Георги Бобев: Организацията на Световната купа в Банско протича по план
Очакваме много сериозен интерес, заяви генералният секретар на...
Чете се за: 02:22 мин.
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
27/28 ще имаме старт от алпийските ски, а в другото време или...
Чете се за: 04:20 мин.
#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Българска федерация по ски #Виктор Гичев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Други спортове

Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 12.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.01.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри Самуил Иванов: Най-голямата ми мечта е медал от олимпийски игри
Чете се за: 02:55 мин.
Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ