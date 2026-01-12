Виктор Гичев: Създаденият продукт в Банско се следва от Световната купа

Виктор Гичев смята, че продуктът, който се създаде в Банско като стандарт, вече се следва в Световната купа, независимо от локацията. Рейс директорът на състезанието говори за предстоящото състезание в зимния курорт, което ще се проведе на 17 и 18 януари.

Гичев е на мнение, че това е най-добрата реклама за България.

"Този продукт, който създадохме като стандарт в Банско, започна да се следва в Световната купа без значение от локацията. Където видят шапка "Банско", не само хора, свързани с организацията, но и туристи, знаят къде е Банско. Това е най-добрата реклама за България. Сутринта си писах с Радослав Янков, инжектират вода в снега в Бад Гащайн. Винаги са мислели, че това не е наложително при тях. Времето беше доста динамично, не само тези дни, а от началото на зимата. Вчера беше официалният снежен контрол, който потвърждава дали едно състезание може да се проведе. Състезанията събота и неделя ще бъдат организирани. Мисля, че температурата днес горе беше -15, -17 градуса, което беше единственият прозорец да вкараме вода в снега, за да има равни условия за всички. Вече се полива активно и в рамките на днешния ден трябва да сме приключили с основната писта. Искаме да подготвим и тренировъчната писта, за да могат състезателите да имат същия усет, както и в основното състезание. Вторник и сряда имаме и Европейска купа. Преди няколко дена имахме второ място на Петър Гергьовски и Александър Кръшняк. Отдолу идват много деца, тези състезания са за тях. Прогнозата за времето ще бъде доста добра – положителни температури през деня", заяви той и потвърди, че ни чакат паралелни гигантски слаломи през уикенда."

"Всичко е по план. Цяла нощ произвеждахме сняг, за да се донапълни последната част от трасето и да отговаря на изискванията за паралелен гигантски слалом. Винаги сме работили на план А, 100% остава паралелен гигантски слалом. Имаме две възможности за подредба на трасето, може да се падне и България“, каза още Гичев.

На пресконференцията присъства и Стойчо Баненски. Градоначалникът заяви, че курортът е напълно готов да приеме предстоящата Световна купа по сноуборд.