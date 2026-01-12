БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Бобев: Организацията на Световната купа по сноуборд в Банско протича по план

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Сноуборд
Запази

Очакваме много сериозен интерес, заяви генералният секретар на Българската федерация по ски.

георги бобев организацията световната купа банско протича план
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Георги Бобев сподели, че организацията на Световната купа по сноуборд в Банско протича по план. Състезанието ще се проведе този уикенд, а генералният секретар на Българската федерация по ски, че трасето ще бъде готово в близките дни.

Ето какво каза още той на днешната пресконференция:

"Организацията протича по план. Едно такова събитие се организира с голям екип от хора в различни звена. Благодаря на нашия организационен комитет, работим от дълго време заедно. Имахме малко предизвикателства с времето, но всичко що касае основната част – трасето, ще бъде готово в близките дни. Очакваме много сериозен интерес, медиен и зрителски. Състезанията в Банско винаги са много добре посетени. Ние се готвим за поредното сериозно и голямо домакинство. Предаваме пряко за над 20 телевизии от Бъндерица. Благодарение на Банско, интересът към алпийския сноуборд се увеличава значително. Елиминационните формати са много атрактивни за публиката. В зоната на финала на Бъндерица отново изграждаме безплатна трибуна за всички любители. Публиката ще може да стигне с използване на кабинкова въжена линия или с микробуси. В дните на състезанията пътят ще е затворен, за да можем да осигурим безпрепятствено стигане на всички структури, които имат отношение към състезанието“, бяха първите му думи.

"След състезанията в Банско, на 19 януари трябва да излезе последната ранглиста за Олимпиадата. Въз основа на нея трябва да се препотвърдят квотите по имена. Там, където има повече от 4 състезатели, да се направи едно преразпределение съответно за състезателите за тях. Има 7 италианци и 6 австрийци, от там ще отпаднат състезатели със сигурност. Александър Кръшняк е 31-и в момента. След тази цяла аритметика и резултатите от тях, на 21-22 януари трябва да е ясно кой има право на квотите в сноуборда“, каза Бобев.

Свързани статии:

Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години
27/28 ще имаме старт от алпийските ски, а в другото време или...
Чете се за: 04:20 мин.
#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Георги Бобев #Българска федерация по ски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Други спортове

Мъжкият ни национален отбор по бокс започна подготовка
Мъжкият ни национален отбор по бокс започна подготовка
Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони Възпитаници на спортното училище в Пловдив обновиха общежитието си с галерия на олимпийските ни шампиони
Чете се за: 02:07 мин.
Мохамед Али ще бъде почетен от Американската пощенска служба с марка с неговия лик Мохамед Али ще бъде почетен от Американската пощенска служба с марка с неговия лик
Чете се за: 02:25 мин.
Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното Валентина Георгиева претърпя трета операция на коляното
Чете се за: 02:15 мин.
МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Игрите в Милано/ Кортина заради конфликта с Венецуела МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Игрите в Милано/ Кортина заради конфликта с Венецуела
Чете се за: 01:32 мин.
Хенк Латеган спечели осмия етап на Рали Дакар Хенк Латеган спечели осмия етап на Рали Дакар
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ