Георги Бобев: Организацията на Световната купа по сноуборд в Банско протича по план

Георги Бобев сподели, че организацията на Световната купа по сноуборд в Банско протича по план. Състезанието ще се проведе този уикенд, а генералният секретар на Българската федерация по ски, че трасето ще бъде готово в близките дни.

Ето какво каза още той на днешната пресконференция:

"Организацията протича по план. Едно такова събитие се организира с голям екип от хора в различни звена. Благодаря на нашия организационен комитет, работим от дълго време заедно. Имахме малко предизвикателства с времето, но всичко що касае основната част – трасето, ще бъде готово в близките дни. Очакваме много сериозен интерес, медиен и зрителски. Състезанията в Банско винаги са много добре посетени. Ние се готвим за поредното сериозно и голямо домакинство. Предаваме пряко за над 20 телевизии от Бъндерица. Благодарение на Банско, интересът към алпийския сноуборд се увеличава значително. Елиминационните формати са много атрактивни за публиката. В зоната на финала на Бъндерица отново изграждаме безплатна трибуна за всички любители. Публиката ще може да стигне с използване на кабинкова въжена линия или с микробуси. В дните на състезанията пътят ще е затворен, за да можем да осигурим безпрепятствено стигане на всички структури, които имат отношение към състезанието“, бяха първите му думи.

"След състезанията в Банско, на 19 януари трябва да излезе последната ранглиста за Олимпиадата. Въз основа на нея трябва да се препотвърдят квотите по имена. Там, където има повече от 4 състезатели, да се направи едно преразпределение съответно за състезателите за тях. Има 7 италианци и 6 австрийци, от там ще отпаднат състезатели със сигурност. Александър Кръшняк е 31-и в момента. След тази цяла аритметика и резултатите от тях, на 21-22 януари трябва да е ясно кой има право на квотите в сноуборда“, каза Бобев.