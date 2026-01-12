Цеко Минев: България ще домакинства на стартове от алпийските ски в следващите 6 години

България ще бъде домакин на стартовете от алпийските ски в следващите шест години. Това заяви Цеко Минев на пресконференция на Българската федерация по ски преди стартовете от Световната купа по сноуборд, които ще се проведат този уикенд в Банско. Най-добрите ни състезатели ще се впуснат в битка за медали и квоти за Олимпийските игри в Милано/Кортина в събота и неделя.

Президентът на централата сподели очакванията си преди състезанието в български курорт.

"Отново сме пред едно голямо състезание. Може би най-голямото – Световната купа по сноуборд. 127 сноубордсти от 20 нации, за момента това са заявките. Предизвикателството е много голямо, с общите усилия на всички екипи ще се справим отлично. Надяваме се, че това, което сме показали пред БФ Ски, да се повтори и оценката да бъде същата. Ситуацията с последната една седмица и малко повече като метеорологични условия беше много драматична. Надяваме се и времето да е с нас. Всички най-големи звезди ще присъстват, защото това състезание се явява последното за квоти за Олимпийските игри. От състезателна гледна точка всичко ще бъде на максимум. България ще бъде представена от всичките си най-добри състезатели. Шест мъже и шест жени, начело с Радо Янков, Тервел и Малена Замфирова, Петър Гергьовски и Александър Кръшняк, които са близо до квотата. Ще стискаме палци за някоя победа или подиум в тези два дни. Сега проведената Купа в Швейцария Радо Янков за малко не се качи на подиума. Нещата вървят в правилната посока”, започна той.

Шефът на родните ски говори още за домакинството на стартовете в алпийските ски през следващите години.

"Във ФИС преди една година се подписа договор за централизация на всички медийни права. Тези договори се сключиха с всички държави. Във всяка една има съответните квоти. България със сигурност всяка втора година ще има алпийски ски мъже – гигантски слалом и слалом. Договорът почва от следващата година. 27/28 ще имаме старт от алпийските ски, а в другото време или сноуборд Световна купа, или женски стартове на алпийските ски. В период от 6 години това нещо е гарантирано. Това беше и целта на ФИС, да има предвидимост в по-дългосрочен план."

"Нашата надежда е минимум поне още една квота – Александър Кръшняк е много близо, шансът е много голям. Две състезания са, Петьо Гергьовски, ако успее да направи нещо, ще бъде много хубаво. На Олимпиадата отиват топ 32 плюс настоящият олимпийски шампион. Шансът да имаме повече българи ще доведе до нещо по-различно“, допълни председателят.