БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп заплаши Куба: „Приемете сделка, преди да е станало твърде късно“

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че "никой не диктува на Куба какво да прави"

тръмп готов купи гренландия изключва силово анексиране
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно". В социалната си мрежа той написа, че "повече няма да има петрол или пари за Куба".

Островната държава внася петрол от Венецуела, а за сваления Николас Мадуро тя беше вдъхновение. Куба реагира остро на изявлението на Тръмп.

Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир. А кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че "никой не диктува на Куба какво да прави".

#Доналд Тръмп #петрол #Куба

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
2
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
3
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
5
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и бедстващи хора
6
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: САЩ и Канада

Китай с критики към САЩ заради Гренландия
Китай с критики към САЩ заради Гренландия
Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията
Чете се за: 01:00 мин.
Златните глобуси се връчват тази вечер Златните глобуси се връчват тази вечер
Чете се за: 00:55 мин.
Протестна вълна в САЩ заради убийството на активистката Рене Гуд Протестна вълна в САЩ заради убийството на активистката Рене Гуд
Чете се за: 03:52 мин.
Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона Ударите на САЩ в Сирия са част от наказателна операция на Пентагона
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ