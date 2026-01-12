Тръмп заплаши Куба: „Приемете сделка, преди да е станало твърде късно“

Американският президент Доналд Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно". В социалната си мрежа той написа, че "повече няма да има петрол или пари за Куба".

Островната държава внася петрол от Венецуела, а за сваления Николас Мадуро тя беше вдъхновение. Куба реагира остро на изявлението на Тръмп.



Кубинският министър на външните работи Бруно Родригес обвини Съединените щати в "престъпно поведение", заплашващо световния мир. А кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че "никой не диктува на Куба какво да прави".



