БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследване заради ремонт на Централната банка на САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Прокуратурата на Съединените щати започна наказателно разследване срещу президента на Управлението за федералния резерв Джером Пауъл, заради ремонт на централата на Централната банка на стойност около два и половина милиарда долара. Пауъл нарече разследването „безпрецедентно“.

Според него причината е, че е предизвикал гнева на Доналд Тръмп с отказа си да понижи лихвените проценти, въпреки многократния натиск от страна на президента.

Федералният резерв предприема първия ремонт на двете централни сгради, откакто те са построени през 30-те години на миналия век. Предвижда се премахване на азбест и олово от постройките.

Според Тръмп ремонтът ще е много по-скъп от предварително обявената сума. Заради разследването, златото и среброто поскъпнаха до нови високи стойности.

#Джером Пауъл #Центална банка #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
2
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
3
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: САЩ и Канада

Китай с критики към САЩ заради Гренландия
Китай с критики към САЩ заради Гренландия
Тръмп заплаши Куба: „Приемете сделка, преди да е станало твърде късно“ Тръмп заплаши Куба: „Приемете сделка, преди да е станало твърде късно“
Чете се за: 00:45 мин.
Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ
Чете се за: 00:35 мин.
Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията Тръмп призова Куба да „сключи сделка“ или да приеме последствията
Чете се за: 01:00 мин.
Златните глобуси се връчват тази вечер Златните глобуси се връчват тази вечер
Чете се за: 00:55 мин.
Протестна вълна в САЩ заради убийството на активистката Рене Гуд Протестна вълна в САЩ заради убийството на активистката Рене Гуд
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ