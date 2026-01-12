БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все повече доброволци помагат на животните на улицата

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Все повече хора помагат на бездомни животни не само през зимата. Голяма част от пострадалите са жертва на човешка агресия, а други просто се борят за оцеляване на улицата. По данни на ветеринарни лекари в близо 80% от случаите животните успяват да бъдат спасени.

Да помагат на животни в нужда е лична кауза за Иглика, Жана и Трейси от Русе. Те са сред най-активните доброволци в града.

Иглика Каракушева, доброволец: "Спирам при всяко едно. Галя го, храня го, говоря му точно като на хората. Те не могат да се оплачат, не могат да си помогнат сами."

Жана Тодорова, доброволец: "Аз съм като един парамедик из града. На животно може да се помогне както с лечение, така с откриване на дом."

Трейси Димитрова, доброволец: "Аз съм котешкият Дядо Коледа, обикалям с чували в колата. От дете помагам на бездомните животни. Когато мога да помогна, помагам с приемен дом вкъщи, докато намерим вече собственик и изпратим животинчето."

Повечето животни без дом имат нужда от медицинска помощ, а лечението и манипулациите във ветеринарните клиники не са безплатни.

Жана Тодорова, доброволец: "Всяка една стотинка е в помощ."

Иглика Каракушева, доброволец: "Доста често интервенциите са непосилни. Доста хора помагат, слава богу. Имам апел и към общината. Трябва да се даде бюджет, кастрация и контрол на популацията."

Във ветеринарните клиники най-често попадат котки с вирусни заболявания или кучета, пострадали при пътни инциденти. В 80% от случаите историята завършва с щастлив край.

д-р Георги Гавазов, ветеринарен лекар: "Носят ни всякакви животинки. Снощи имаше и един гарван със счупено краче. Онзи ден имаше и гълъб със счупено краче. Всеки вид травматизъм, въобще доста сериозни поражения има по животните. Те го намират в безпомощно състояние и когато направим тук изследванията вече преценяваме дали е възможно да помогнем или не."

Трейси Димитрова, доброволец: "Апелирам тези хора, които обичат животните, да помагат, а тези, които не ги обичат, просто да не ги нараняват."

Доброволците настояват за по-строги наказания за агресия над животни и повече контрол от страна на институциите. Защото грижата за бездомните е отговорност на цялото общество.

