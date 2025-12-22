БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китай налага от утре мита върху някои млечни продукти, внасяни от ЕС

Китай налага от утре временни мита върху някои млечни продукти, внасяни от Европейския съюз. Решението на Пекин идва след края на първата фаза от разследване срещу субсидии. То се разглежда като ответна мярка на митата на Евросъюза за китайските електромобили. Брюксел осъди решението на Пекин като "неоправдано" и отхвърля заключенията в антисубсидийното разследване на Пекин.

Обявените от Китай временни мита варират между близо 22 и 43 процента, но повечето компании ще плащат средно 30 на сто. Наказателната мярка засяга редица млечни продукти, включително пресни и преработени сирена, сини сирена и някои видове мляко и сметана, за които Пекин твърди, че се възползват от субсидии, причиняващи значителни вреда на китайските производители. Под прицел са редица запазени марки на Стария континент от Италия и Франция.

Франсоа-Ксавие Юар - Национална федерация на френската млечна промишленост: "От 100 000 тона сметана, изнасяни годишно от Европа за Китай, на Франция се пада половината. Изнасяме за Китай и подобен дял от общо 6000 тона сирене."

Според Европейската комисия Пекин ще завърши разследването си на европейския млечен сектор на 21-ви февруари, когато временните мита може да станат постоянни. Брюксел се стреми да убеди Китай да ги отмени.

Олоф Гил - говорител на ЕК: "Оценката на Комисията е, че разследването се основава на съмнителни твърдения и недостатъчни доказателства. И следователно мерките са неоправдани и неоснователни".

Китайските власти започнаха антисубсидийно разследване през август миналата година по искане на браншовата асоциация в страната. Ден по-рано Евросъюзът обяви решение да наложи по-високи мита на електрическите автомобили, произведени в Китай.

Олоф Гил - говорител на ЕК: „Правим всичко необходимо, за да защитим фермерите и износителите от Евросъюза, както и Общата селскостопанска политика срещу злоупотребите от страна на Китай с търговски защитни мерки. Комисията вече подаде жалба в Световната търговска организация срещу разследването на Китай на млечния сектор".

Комисията обяви, че разглежда въвеждането на минимални цени като алтернатива на европейските мита върху китайските електрически коли. Брюксел посочи, че продължава да проучва тази възможност с Пекин.
Китайските млекопроизводители вероятно ще приветстват хода на Пекин на фона на свръхроизводство и падащи цени. Китай е третият млекопроизводител в света. Миналата година властите призоваха сектора да балансира производството и да ликвидира старите и непродуктивни крави.

#сирена #Китай #мляко #мита #млечни продукти #ЕС

