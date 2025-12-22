БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са...
Чете се за: 00:52 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 01:12 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Разговори за живота и мечтите" през очите на деца, лишени от родителска грижа

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В навечерието на коледните празници ви показваме надеждата и смисъла през чистите очи на деца, лишени от родителска грижа. В проект „Разговори за живота и мечтите“ на ателие „Прегърни ме“ деца разсъждават по общочовешки теми като приятелството, страха и смелостта, успеха и неуспеха, истината и лъжата.

Как изглеждат общочовешките ценности за деца, които живеят без топлината на дома, но пазят в сърцето си големи и шарени мечти?

"Може да си супермен, когато помагаш на хората и правиш добро."

"Как се обича приятел – с цялото сърце."

Това са само част от размислите на деца, лишени от родителски грижи по теми, които вълнуват и малки, и големи. Инициативата е на ателие „Прегърни ме“, което вече 20 години събира децата за различни занимания като рисуване, театър и курс по радиожурналистика. Освен че децата се запознават с професията на журналиста, те имат възможност да говорят и споделят. Чрез последния проект „Разговори за живота и мечтите“ се раждат вдъхновяващи разкази.

Мария Милкова, журналист и режисьор: „Те искат да споделят и е важно да ги чуеш. Бях един от хората, с които те се усмихваха. Много е важно тези деца да видят красивата страна на живота. Животът не е само тъмен, не е само възрастни хора, които не спазват обещанията, защото те са заобиколени с такива хора, а от разговорите ми с тях – тези хора са техните родители.“

В разговорите и споделянето неминуемо се стига до болезнената тема за липсата на топлината на дома.

„За ангелите и хората – аз съм си представял, че ангелите ме завеждат горе на небето, карат ме да се моля родителите ми да са здрави, щастливи и много горди с мен, да виждат, че имам добро поведение.“

Децата говорят за важните неща в живота и чрез рисунките си – палитра от цветове, сърца и хора, държащи в ръцете си надежда и смисъл.

„Грозният човек има отвътре черно сърце и се държи лошо с децата, а красивият човек отвътре има червено сърце и доброта.“

Милена Нейова, създател на ателие „Прегърни ме“: „Те казват неща, които и ние мислим, но някак предразсъдъците и автоцензурата ни карат да внимаваме какво ще кажем и как ще го кажем, а при тях всичко е чисто и от сърце.“

Мария Милкова: „Едно 8-годишно момиченце ми каза, като я питах какво правят приятелите, каза: канят те на пижамено парти. Много простичко и ти стопля сърцето.“

Мечтите на тези деца са шарени.

Милена Нейова: „Всички мечтаят за дом, за близък човек. Повечето от тях живеят с най-близкия си приятел, брат или сестра, винаги има куче или коте.“

"Аз ще живея в апартамент в Бургас и ще виждам морето. Много обичам да отивам на плажа, имам специална стая с доста картинки, работя като медицинска сестра в болница и лекувам деца и възрастни.“

Милена и Мария споделят, че времето прекарано с тези деца дава много смисъл.

Милена Нейова: „Много е тъжно и радостно. На влизане и излизане се прегръщаме. Тази прегръдка, чиста обич и енергия, която минава, това е нашата награда.“

Мария Милкова: „Всички получихме урок – те се научиха да споделят, а ние се научихме да оценяваме повече това, което имаме.“

"Истина е, когато човек си признае грешките и не лъже, така наказанието му е по-малко и се чувства по-добре, че е казал истината."

#деца, лишени от родителска грижа #Разговори за живота и мечтите #"Прегърни ме"

