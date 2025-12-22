В навечерието на Рождество: Витлеем между вярата и икономическата криза

Коледният дух се завръща в родния град на Иисус Христос – Витлеем, а с него и надеждите за туризъм в светото място.

Какви са изгледите и пречките пред местните екскурзоводи в един от най-ключовите градове на Светите земи?

Накичена със златна и червена коледна украса, елхата пред световноизвестната базилика „Рождество Христово“ във Витлеем се превърна в символ на надеждата. Хиляди християни и мюсюлмани се събраха на площада, за да отпразнуват мира. Притокът от туристи слабо се завръща в последните месеци, но все още икономиката изпитва силни затруднения. Безработицата е скочила от 14 на 65 процента.

Шариф Али, собственик на магазин за сувенири: "Въпреки новините за края на войната, всъщност почти нищо не се е променило. Има малко туристи от Йерусалим, които идват за църквата „Рождество Христово“. Остава проблемът обаче, че екскурзоводите им не ги пускат да вървят през старите улички на Витлеем, където са магазините."

Местни екскурзоводи разказват, че вече има закупени билети за обход на Светите земи, но предполагат, че по-категорично завръщане на туризма може да се очаква през 2027 г.

Ассем Баракат, търговец: "Палестинците знаят, че живеят ден за ден. Не знаем какво да очакваме в близко бъдеще. Ситуацията се подобри, но не знаем дали утре няма да има война в Ливан, нападение срещу Иран, окупация на земите от Западния бряг или други атаки. Просто не знаем."

80% от предимно мюсюлманското население на града разчита основно на туризма, а препятствията не спират – от пандемията Ковид до войната в Газа, Витлеем почти нямаше време да се съвземе. Туристи коментират, че пътуването с автомобил също е силно затруднено заради големите опашки на пропускателните пунктове на израелската армия.