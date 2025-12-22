Пътят на Португалия към еврото и поуките за България

Португалия е сред първите 12 страни членки на ЕС, които през 1999 г. взимат решение еврото да стане тяхна валута. Реално това се случва три години по-късно – на 1 януари 2002 г. През този период всичко – от печатните машини до банкоматите, банките и институциите – е трябвало да се подготви за промяната.

Ирина Цонева беше в Лисабон, където разговаря с настоящи и бивши финансови експерти и политици за опита на страната и начина, по който са били преодолени страховете на хората.

Държавният секретар по бюджета на Португалия определя преминаването към еврото като нещо уникално, при което националните валути са били заменени без икономическа криза. Той е уверен, че опитът на Португалия в прехода от националната валута ескудо към единната европейска валута е особено актуален и днес за България, която на 1 януари догодина ще се присъедини към еврозоната.

Жозе Мария Брандао де Брито, държавен секретар по бюджета: „Много сме щастливи да приветстваме още един член в семейството на еврозоната и ви пожелаваме успех. Убеден съм, че това ще бъде много добро за България и също толкова добро за Европа. Това е още една страна в групата, което означава по-голям потенциал за търговия както със стоки, така и с услуги, включително и туризма. Ще има по-голям пазар за инвестиции и, разбира се, още един глас в Европейската централна банка, което на практика ще направи този красив хор от европейски гласове още по-богат.“

Ирина Цонева, БНТ: „Кои бяха най-големите предизвикателства за вашата страна в годините на присъединяване към Европа и как след това решихте проблема със страховете на хората от повишаване на цените?“ Жозе Мария Брандао де Брито, държавен секретар по бюджета:

„Добрата новина за България е, че голяма част от тези проблеми вече са в миналото. Що се отнася до страховете, мога да кажа, че в Португалия имаше много притеснения, особено сред възрастните хора, относно покачването на цените при преминаването от националната валута към еврото, също както сега се обсъжда при преминаването от лева към еврото. Но тези страхове се оказаха неоснователни – това не се случи. Банката на Португалия – централната банка на страната, както и националната статистическа служба, изготвят обстойни изследвания, които показаха, че не е имало значимо повишаване на цените с въвеждането на еврото. Като икономисти можем да кажем, че приемането на еврото създава среда, в която страната вече не контролира собствената си валутна и парична политика, а това в средносрочен и дългосрочен план води до структурно по-ниска инфлация." Ирина Цонева, БНТ: „Проблем ли ще е, ако България се присъедини към еврозоната без бюджет в евро и без редовно правителство?“ Жозе Мария Брандао де Брито, държавен секретар по бюджета: „Смятам, че ще бъде много по-добре за България да има фискална дисциплина. Присъединяването към еврозоната означава, че фискалната дисциплина трябва да бъде много силна. Това има много силен ефект в Португалия и други страни – не можем да действаме без отговорност в области като здравеопазване и образование, защото сме част от мбадата Европа. Когато влезете в еврозоната, ще получите ползите – стабилна валута, ниски лихви и стимули за икономически растеж, инвестиции и търговия. Затова трябва да бъдете търпеливи, защото добрите неща ще дойдат.“

Де Брито обясни и какви стъпки е предприела Португалия за намаляване на държавния външен дълг.

"Всъщност това, което се случи с португалската икономика, беше, че външният дълг значително се увеличи след влизането ни в еврото. Защо? Защото изведнъж използвахме евро за плащане на сметките си, така че нямаше сериозни ограничения за вътрешните разходи. Импортирахме много от други страни, но плащахме в евро. Така външният дълг се увеличи значително. Това беше основният фактор, който предизвика голямата финансова криза в Португалия, която беше много сериозна, с безработица, достигаща почти 20%, от 5, 6 на сто до 20%. За някоко години всички банки фалираха, така че ситуацията беше много драматична. Но след това Европейският съюз въведе набор от условия, които правят много по-трудно увеличаването на външния дълг и по-лесно неговото контролиране. Защо? Защото съществуват така наречените процедури за макроикономически дисбаланси, които проверяват дали страните се държат добре по отношение на различни макроикономически показатели, включително външния дълг. Така че не трябва да се притесняваме за този въпрос."

Единният пазар изисква единна валута – това е основният аргумент за приемането на еврото, категоричен е проф. Жорже Брага де Маседо. През 1999 г., когато е взето решението за единната европейска валута, той е министър на финансите на Португалия, а днес е професор в един от най-големите университети в Лисабон.

Ирина Цонева, БНТ: „Ако трябва да кажете на българите след 24 години използване на еврото в три изречения кои са най-големите ползи от присъединяването към еврозоната, какви биха били?“