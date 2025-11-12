Готви ли се вътрешен преврат в Лондон?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Христов от Васил Христов
По света
Киър Стармър в отбранителна позиция заради серия от кризи

Снимка: БТА
Британското правителство на премиера Киър Стармър е изправено пред най-тежкия си период от идването му на власт. Скандал с грешно освободени затворници, криза в Би Би Си и растящо напрежение в собствената му партия – само две седмици преди представянето на ключовия бюджет за следващата година. На този фон се множат слуховете за опит за вътрешнопартиен преврат срещу министър-председателя, който само преди година и половина спечели историческа победа.

Две седмици преди приемането на бюджета, британският премиер Киър Стармър се бори на няколко фронта – вътрешнопартийно недоволство, институционални кризи и спад на обществената подкрепа. Ако предстоящият бюджет не убеди избирателите, че правителството е стабилно, може да започне движение за смяна на Стармър. По правилата на партията са нужни 20% от депутатите – или 81 подписа – за да бъде официално предизвикан лидерът.

Бурята в британската политика се завъртя около името на министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Кеми Бейденок, лидер на консерваторите във Великобритания: "Тази сутрин по Би Би Си здравният министър заяви, че има токсична култура на "Даунинг стрийт" 10. Прав е, нали?"

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Моят фокус всеки ден е да изградим отново нашата страна."

Самият здравен министър категорично отрече, че готви вътрешен преврат.

Уес Стрийтинг, министър на здравеопазването на Великобритания: "Това изтичане на информация е изключително вредно, защото създава впечатление, че премиерът се бори за собствения си пост. Не – той се бори да промени страната."

Но дневният ред в Лондон се диктува не само от хипотетични заговори на "Даунинг стрийт" 10, но и от поредица кризи. По данни на Министерството на правосъдието, между април и октомври тази година 91 затворници са били освободени по погрешка, а за последните 12 месеца случаите достигат 262 – увеличение с над 100% спрямо предходната година. Затворите в Англия и Уелс са 98,9% пълни, с по-малко от 1000 свободни места.

Министърът на правосъдието Дейвид Лами беше привикан в парламента миналия месец, след като осъден сексуален престъпник беше пуснат на свобода по грешка.

Дейвид Лами (29 октомври 2025 г.): "Това беше грешка, която не биваше да се случва. Жертвите очакват по-добро. Обществото очаква по-добро."

Към кризата в затворите се добавя и бурята в Би Би Си. След оставките на генералния директор Тим Дейви и шефа на новините Дебора Търнес, след скандал с документален филм за Тръмп, който заплаши обществения оператор с дело за 1 милиард долара, премиерът беше принуден да защитава независимостта на националната медия по време на парламентарния контрол.

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Аз съм силен поддръжник на Би Би Си. В епоха на дезинформация аргументът за независими новини е по-силен от всякога."

Междувременно рейтингът на Стармър падна под 30%, което го прави сред най-непопулярните премиери в историята, а партията му вече изостава от "Реформ UK" на Найджъл Фараж.

