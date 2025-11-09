БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Генералният директор на британската обществена телевизия "Би Би Си" (British Broadcasting Corporation) Тим Дейви подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп.

Напускането му идва след като изданието The Telegraph публикува информация, че за предаване по "Би Би Си" умишлено е използвана видеообработка на реч на Доналд Тръмп. Целта била да изглежда така, че той твърдо да подкрепя щурмоването на Капитолия през 2021, когато поддръжници на Тръмп нахлуха в сградата незаконно след загубата му от Джо Байдън. Директорът на "Би Би Си" каза, че медията се справя с доставянето на информация, но са допуснати грешки и той трябва да поеме отговорност.

# Доналд Тръмп #генерален директор #Би Би Си

Последвайте ни

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
2
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
4
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Лавров готов на среща с Рубио
5
Лавров готов на среща с Рубио
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
6
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка
Чете се за: 00:17 мин.
САЩ изключи Унгария от санкционния режим САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
Хиляди отменени полети в САЩ заради бюджетната парализа Хиляди отменени полети в САЩ заради бюджетната парализа
Чете се за: 01:30 мин.
Орбан се оплака от Брюксел, Тръмп готов да предостави дерогация от санкциите срещу руския петрол Орбан се оплака от Брюксел, Тръмп готов да предостави дерогация от санкциите срещу руския петрол
Чете се за: 02:25 мин.
Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор Орбан (ОБЗОР) Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор Орбан (ОБЗОР)
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от МС МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от МС
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл"...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ