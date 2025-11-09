Генералният директор на "Би Би Си" подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп

Генералният директор на британската обществена телевизия "Би Би Си" (British Broadcasting Corporation) Тим Дейви подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп.

Напускането му идва след като изданието The Telegraph публикува информация, че за предаване по "Би Би Си" умишлено е използвана видеообработка на реч на Доналд Тръмп. Целта била да изглежда така, че той твърдо да подкрепя щурмоването на Капитолия през 2021, когато поддръжници на Тръмп нахлуха в сградата незаконно след загубата му от Джо Байдън. Директорът на "Би Би Си" каза, че медията се справя с доставянето на информация, но са допуснати грешки и той трябва да поеме отговорност.