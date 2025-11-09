БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все по-малко млади хора у нас избират професиите "шлосер" и "стругар"

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази

Тези професии се превръщат в едни от най-дефицитните на пазара

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

У нас все по-малко млади хора работят професиите "шлосер" и "стругар" през последните години. Така тези професии се превръщат в едни от най-дефицитните на пазара.

Ангел Арнаудов работи в машиностроенето повече от 17 години. Той е оператор на струг с цифрово програмно управление. Забелязва, че все по-малко млади хора навлизат в професията.

"Последните години се загуби интерес или самите училища не предлагат достатъчно кадри в тази професия. Младите сякаш са ориентирани вече към други по-модерни професии. Струговане, фрезоване им се струва някак много остаряло", каза Ангел Арнаудов.

Според бизнеса винаги е имало недостиг на инженери и средни специалисти.

"Това, което виждаме във момента, е, че имаме голям недостиг на шлосери, стругари. В повечето предприятия, които аз консултирам, има недостиг и въобще няма такива хора. Най-често има един двама специалисти, които са или в пенсионна възраст, или вече я наближават. Младите и въобще българите са изключително интелигентни и това, което те искат, е да бъдат в крак със западните държави. Това, което виждаме е, че всички минават към дигиталната сфера", коментира Мариян Генчев, бизнес консултант.

Според образователното министерство в професионалните гимназии и обединените училища се обучават 300 младежи по професия "шлосер" и едва 28 по професия "стругар".

Данните на Националната агенция за професионално образование и обучение сочат, че през тази година своите дипломи за шлосери са взели общо 64 души, а за стругари 68.

"Има усилие за развитието на дуалната форма на обучение, но има и много съпротива по места. Това залитане към езиковото обучение всъщност вреди на младите хора, защото езици трябва да учат всички, но трябва да имат и професия", заяви Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ.

Експертите посочват и как според тях може да се реши проблемът.

"В световен мащаб има две решения - вкарване на хора от не толкова развити страни и роботизиране. Това, което виждаме, е роботиката навлиза все повече и виждаме роботи, които вече могат да заменят един служител и се изплащат две до три години", каза Мариян Генчев, бизнес консултант.

А според Ангел, за да се привлекат млади хора, трябва на първо място интерес и любопитство към професията.

#заварчик #шлосер #професии

Последвайте ни

ТОП 24

Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
1
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
2
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
3
Почитаме свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
4
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
5
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна компания "Нис"
6
След санкциите от САЩ Русия се отказа от сръбската петролна...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Образование

Ученици от Пловдив направиха фалшиво интервю с Доналд Тръмп
Ученици от Пловдив направиха фалшиво интервю с Доналд Тръмп
"Фантастичните умове" - изложба на победители в олимпиади по науки "Фантастичните умове" - изложба на победители в олимпиади по науки
Чете се за: 00:45 мин.
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак не достигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак не достигат
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
7006
Чете се за: 00:45 мин.
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
19247
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна, че е пил преди да се качи в автомобила си
Катастрофата със загинал на Околовръстното: Димитър Любенов призна,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите обсъдиха парите за догодина
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти Митрофанова за "Лукойл": Критики към действията на българските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара Корупционен скандал в Украйна: Разследващите твърдят, че са разкрили схема за подкупи на стойност 100 милиона долара
Чете се за: 03:15 мин.
По света
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Отстранена е аварията на тръбопровода във Варненското езеро
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Компромис в Сената на САЩ: Историческото спиране на работата на...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ