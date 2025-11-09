БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
В съдебната зала стана ясно, че те съхранявали открадното гориво първо в подземен резервоар

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Четиримата мъже, източили над 7 тона гориво от петролопровод край Стара Загора, остават в ареста. В съдебната зала стана ясно, че те съхранявали откраднато гориво първо в подземен резервоар, близо до мястото на престъплението. А по-късно дизелът бил транспортиран до хале, където е съхраняван в 10-тонни цистерни.

Ако бъдат признати за виновни, четиримата ги грозят присъди от 10 до 20 години затвор.

Събраните до момента доказателства сочат, че четиримата обвиняеми организирали монтирането на кран в тръбопровода на бургаската рафинерия, който преминава край старозагорското село Загоре. През този кран започнали да източват дизелово гориво.

"Не е изяснено въобще този тръбопровод чия собственост е, не е разпитан представител на "Лукойл", тъй като се твърди, че е собственост на "Лукойл" и ред други обстоятелства, които изключват съпричастност към това престъпление", каза Валентин Димитров, адвокат.

В близост до монтирания в тръбопровода кран е бил изграден подземен резервоар, в който първоначално се е съхранявал източения дизел. След това с два автомобила, които били оборудвани със резервоари с вместимост от 1 тон горивото е прехвърляно в склад, близо до Стара Загора, където е съхранявано в 10-тонна цистерна.

Разследващите са попаднали по следите на четиримата задържани преди няколко месеца и са наблюдавали дейността им и със СРС-та.

"По делото до настоящия момент е представен разпит на един свидетел, полицейски служител, за който изразихме в залата съображение, че е недопустимо да бъде разпитан в това качество, тъй като е извършвал оперативна работа по делото", коментира Минко Николов, адвокат.

Разследващите твърдят, че двама от мъжете са задържани в четвъртък на място край тръбата в момента, когато са точили дизел през монтирания кран. Според събраните доказателства Янко Михайлов, Иван Йовчев, Пламен Пейчев и Жеко Господинов са се обединили в организирана престъпна група за кражба на гориво и са започнали дейността си през месец юли. Има оперативни данни, от които да се предположи, че е възможно да са монтирали кранове и в други части на тръбопровода, както и да има и други места за съхраняване на откраднато гориво.

"Всички предположения подлежат на проверка, ще бъде проверено и в хода на разследването и евентуално доказано всички обстоятелства по делото.

- Продължава работата по случая?

- Разбира се, че продължава. Тя тепърва започва", заяви Нейка Тенева, прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора.

Окръжният съд в Стара Загора прие, че ако четиримата обвиняеми са на свобода могат да се укрият или да извършат друго престъпление. Адвокатите ще обжалват пред Апелативния съд в Пловдив.

#източване на гориво #мерки на задържаните #Стара Загора

