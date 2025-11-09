БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Сметната палата отбелязва 145 години от създаването си

Двоен юбилей отбелязва Сметната палата у нас - 145 години от създаването ѝ и 30 десетилетия откакто е възстановена дейността ѝ. Гражданите ще могат да наблюдават 3D мапинг шоу след 18.00 ч. За институцията, която е призована да контролира разходването на парите на данъкоплатците говори председателят Димитър Главчев.

Сметната палата при първоначалното си създаване през 1880 година е една от първите институции в България след Освобождението. В последните 30 години данните показват, че Сметната палата е извършила над 10 000 одита в публичния сектор, близо 300 одита са дадени на прокуратурата, а коригираните грешки са за стотици милиарди левове.

За изминалите години институцията е съумяла да отговори на обществените очаквания за контрол над публичните средства особено разходваните от местната власт, икономическия сектор, енергетиката, социалния сектор, образованието и здравеопазването.

"Очакванията на гражданите са точно да се насочва фокуса за проверка на общините и като че ли сме го знаели, но и ни е вменено от действащия закон да се проверяват общини, които са с над 10 млн. бюджетни средства като ресурс, предоставен за годината. Вярно, че това е много обемиста работа - 2010 година, когато е приет законът, такива общини с 10 млн. са били около 20 - 30%, а сега от 260 общини 247 са с такъв ресурс. Тоест прави се почти 100% проверка на тези общини и тук сме абсолютно със съзвучие с очакванията на градините", каза Димитър Главчев, председател на Сметната палата.

В Сметната палата обаче са решени дори с нарастващия обем на работа да се справят с финансовия контрол - с помощта на изкуствения интелект.

"Искаме да съкратим до минимум работата и времето, което губи одитора за рутинна дейност, за да остане време за решенията, които са важни и то в посоката, в която казах - да се пазят парите на данъкоплатците. Това е мисията на Сметната палата", коментира Димитър Главчев.

В момента изкуствения интелект се използва при одитите в сферата на обществените поръчки, но в Сметната палата искат да разширят употребата му във все повече направления.

