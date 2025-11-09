Германия си спомня за падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 година

Берлинчани честваха с рози повратния ден за страната на улица "Бернауер" - мястото, на което и до днес се виждат останките от стената, разделяла страната в продължение на 28 години.

В опит да запази властта си, Германската демократична република обявява, че отваря границите си с Федерална република Германия. Хиляди атакуват стената и започват да я разрушават с подръчни средства, за да прекосят границата между Изтока и Запада.

В деня на 36-тата годишнина от падането на Берлинската стена, германският президент Франк-Валтер Щайнмайер предупреди за опасността, в която се намира демокрацията. Според него, Германия остава силна, просперираща и стабилна демокрация, но обществото става все по-неспокойно.

Щайнмайер изрази опасения от растящата популярност на екстремистките партии и несигурността, която еврейското население и мигрантите изпитват. Днешната дата означава за германския народ демокрация, но напомня и на авторитаризма, белязал историята му.

На 9 ноември се случват още два повратни момента - прокламирането на Германската република през 1918 и Кристалната нощ на 1938 година, когато започва масов погром срещу еврейските организации и журналисти. Тогава бележи началото си антиеврейската пропаганда на нацисткия режим.