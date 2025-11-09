БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Гюров: Когато правиш нещо с удоволствие, резултатите се постигат по-приятно, отколкото когато го правиш за пари

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Други спортове
Запази

Владимир Гюров е инженер, спортист и вдъхновяваща личност, която доказва, че волята надмогва всяко ограничение.

влади гюров арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако животът беше състезание, той щеше да е победител. Защото, някои състезания се печелят не със сила, а с воля, надделяваща над всякакви ограничения. А от нея той притежава в изобилие.

"За мен е приятна изненада. Наистина се целих в това тая година да успея да стигна лидерите в класирането. Аз съм доволен от това, което постигнах. Целта ми беше не да гоня някакво класиране грандиозно, а просто да подобря личното си време. За мен е това удоволствие надпреварата. Аз участвам от доста време по маратони и така приблизително времето, което мога да постигна, тази година мисля, че наистина задминах себе си", сподели Владимир Гюров.

Постижението на Влади е забележително. Със специално изработения си за маратони хендбайк той покорява трасето на Софийския маратон тази година за 2 часа, 30 минути и 18 секунди, което го нарежда 4-ти.

"Реално аз не съм професионален спортист, т.е. не си изкарвам хляба с това нещо, правя го за удоволствие, което според мен прави нещата по-приятни. А като правиш нещо с удоволствие, резултатите мисля, че се постигат доста по-приятно, колкото когато го правиш за пари", убеден е той.

Баскетбол, тенис, парапланеризъм, ски. Във визитката на Владимир личат много спортове.

"Движението за мен е начин на живот. Намерил съм си разнообразни спортове, които да успявам да запълват целия кръг на годината. Имам спортове за пролетта, за есента, за зимата, за лятото. Никъде не съм най-добър, но навсякъде съм достатъчно добър. И смея да твърдя, че на фона на всички общоприети оплаквания за това, че това не става, това не става, трудно е, има прогрес. Възможности за занимание с различни спортове за хора с увреждения има. Има вече натрупана материална база, има треньори", разказа той.

Напът е да сбъдна и една от големите си мечти, свързана със спорта, който обича най-силно – колоезденето.

"Аз бях направил една кампания да събера средства да си купя едно невероятно съоръжение, с което вече ще мога да се окажа и високо в планината. И се надявам, напролет това съоръжение да се появи в България. То наистина е уникално по рода си. Пак е вид колело, но с него вече ще мога да се върна и в планината", обясни Влади.

А на въпроса от къде намира мотивация и воля да бъде всичко това, което е, Влади отговаря така:

"Това е нещо, което с годините установявам, че по-скоро или го имаш, или го нямаш. И вече е въпрос на щастливи обстоятелства да имаш здраво семейство и истински приятели около тебе, които да ти помогнат и да се реализираш", сподели той.

И тъкмо в това да продължи, да бъде вдъхновителят, който е, макар да отхвърля за себе си подобно описание, вижда най-голямата си победа.

"Мисля, че това, че не съм предал семейството си и приятелите си. Мисля, че това е най-ценната ми победа. Защото всичко останало е постигнато благодарение на тях", завърши той.

Вижте материала във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
4
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
6
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Специално за БНТ

Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая успях да получа своя шанс
Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете
Чете се за: 02:50 мин.
Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027 Женският национален отбор по баскетбол вярва в класирането си за Евро 2027
Чете се за: 02:05 мин.
Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват
Чете се за: 01:25 мин.
Александра Фейгин: Надявам се до февруари да съм в топ форма Александра Фейгин: Надявам се до февруари да съм в топ форма
Чете се за: 01:07 мин.
Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ