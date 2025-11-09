Владимир Гюров: Когато правиш нещо с удоволствие, резултатите се постигат по-приятно, отколкото когато го правиш за пари

Ако животът беше състезание, той щеше да е победител. Защото, някои състезания се печелят не със сила, а с воля, надделяваща над всякакви ограничения. А от нея той притежава в изобилие.

"За мен е приятна изненада. Наистина се целих в това тая година да успея да стигна лидерите в класирането. Аз съм доволен от това, което постигнах. Целта ми беше не да гоня някакво класиране грандиозно, а просто да подобря личното си време. За мен е това удоволствие надпреварата. Аз участвам от доста време по маратони и така приблизително времето, което мога да постигна, тази година мисля, че наистина задминах себе си", сподели Владимир Гюров.

Постижението на Влади е забележително. Със специално изработения си за маратони хендбайк той покорява трасето на Софийския маратон тази година за 2 часа, 30 минути и 18 секунди, което го нарежда 4-ти.

"Реално аз не съм професионален спортист, т.е. не си изкарвам хляба с това нещо, правя го за удоволствие, което според мен прави нещата по-приятни. А като правиш нещо с удоволствие, резултатите мисля, че се постигат доста по-приятно, колкото когато го правиш за пари", убеден е той.

Баскетбол, тенис, парапланеризъм, ски. Във визитката на Владимир личат много спортове.

"Движението за мен е начин на живот. Намерил съм си разнообразни спортове, които да успявам да запълват целия кръг на годината. Имам спортове за пролетта, за есента, за зимата, за лятото. Никъде не съм най-добър, но навсякъде съм достатъчно добър. И смея да твърдя, че на фона на всички общоприети оплаквания за това, че това не става, това не става, трудно е, има прогрес. Възможности за занимание с различни спортове за хора с увреждения има. Има вече натрупана материална база, има треньори", разказа той.

Напът е да сбъдна и една от големите си мечти, свързана със спорта, който обича най-силно – колоезденето.

"Аз бях направил една кампания да събера средства да си купя едно невероятно съоръжение, с което вече ще мога да се окажа и високо в планината. И се надявам, напролет това съоръжение да се появи в България. То наистина е уникално по рода си. Пак е вид колело, но с него вече ще мога да се върна и в планината", обясни Влади.

А на въпроса от къде намира мотивация и воля да бъде всичко това, което е, Влади отговаря така:

"Това е нещо, което с годините установявам, че по-скоро или го имаш, или го нямаш. И вече е въпрос на щастливи обстоятелства да имаш здраво семейство и истински приятели около тебе, които да ти помогнат и да се реализираш", сподели той.

И тъкмо в това да продължи, да бъде вдъхновителят, който е, макар да отхвърля за себе си подобно описание, вижда най-голямата си победа.

"Мисля, че това, че не съм предал семейството си и приятелите си. Мисля, че това е най-ценната ми победа. Защото всичко останало е постигнато благодарение на тях", завърши той.

