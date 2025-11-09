БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
Всички легенди имат място в атлетиката, аз ще се погрижа на следващото събрание хора като Ивет Лалова да попаднат по право в Управителния съвет, каза пред БНТ силният човек във федерацията.

Георги Павлов
Новият силен човек в леката атлетика – Георги Павлов, бе специален гост в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той коментира провелото се в събота Извънредно общо събрание на федерацията, на което беше избран състав на Управителния съвет, който днес трябва да потвърди Павлов като президент на централата.

„Надявам се аз да съм новият президент, такава е настройката и такава е идеята. Надявам се, че изчистихме този лош имидж от предишното събрание преди три месеца. Искам да благодаря на организаторите и домакините в лицето на Асен Христов, които се бяха погрижили всичко да бъде прозрачно и честно“, коментира Павлов в студиото на „Арена спорт“.

Новият-стар ръководител сподели и дали има напрежение между него и основният му претендент за поста Иван Колев.

„Никакво напрежение, ние сме в много добри отношения, в които управлявахме, едва ли не, заедно. Работихме прекрасно, бяхме в постоянен синхрон. Продължаваме да сме приятели и мисля, че хора като него имат място в атлетиката. От днес лагери няма, всички трябва да сме едно. Винаги бих го потърсил за съвет. Ние винаги сме имали прекрасни отношения и се надявам да ги запазим“, категоричен бе Павлов.

Той коментира и най-големия скандал от Извънредното общо събрание - непопадането на легенди като Ивет Лалова и Тереза Маринова в Управителния съвет на федерацията.

„Това е въпрос към делегатите, не към мен. Ивет Лалова има място в българската атлетика и тя го е намерила, председател е на съдийската комисия. Тя е легенда и винаги има място в леката атлетика. Въпросът е да се убеди в каква форма на управление иска да бъде. Не можем да обвиняваме клубовете какво са направили – „Глас народен, глас божий“. Грешката е малко и на нея, че тя не анонсира желанието си по-рано. Ние го разбрахме часове преди събранието. Тя има много какво да каже, но тук е грешката, трябваше по-рано да анонсира и да се заяви. За мен винаги е важно да има място за такива хора в Управителния съвет. Аз ще инициирам ново събрание, за да се промени Устава на федерацията, който е на повече от 30 години“, коментира силният човек в БФ Лека атлетика.

Георги Павлов сподели и мнение за критиките, че в новия УС на БФЛА са попаднали сравнително непознати имена, в сравнение с легенди като Лалова и Маринова.

„Всички знаем коя е Тереза, коя е Ивет. Знаем кои са нашите звезди и легенди. Тереза се отказа, не се знае как щяха да гласуват хората за нея. Цветелина Кирилова също се отказа. Те са си го решили, аз не мога да се меся в техните решения. Човек трябва да прави избори, понякога са трудни, понякога лесни. Това го решиха избирателите. Хората като Ивет е грозно изобщо да ги подлагаме на избор“, добави Павлов.

Той сподели и бъдещите планове като ръководител на федерацията.

„Независимост. Аз съм независим и свободен човек. Ще работя да бъда президент на всички 126 клуба. През трите месеца на управление доказах, че не деля клубовете на „наши“ и „ваши“. Няма да го направя и сега. За мен изборите свършиха вчера. След вчера аз съм президент. Най-наболелият казус – само след 10 дни е бюджетът, който трябва да се вкара в ММС. Трябва да се говори с ММС, да се лобира за повече пари. Срамота е в София да няма стадион за лека атлетика. Крайно време е в атлетиката да се обединим и да започнем да работим. Всички легенди имат място в атлетиката, аз ще се погрижа на следващото събрание такива хора да попаднат по право в УС“, завърши Палов.

Цялото интервю с Георги Павлов вижте във видеото!

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

