Милан Коприваров: Загубата на Левски не би трябвало да даде отражение върху амбициите за спечелването на титлата

Винаги в дербитата отборът, който влиза като фаворит, като отборът, който трябва да победи, по една или друга причина в крайна сметка губи двубоя. Не знам на какво се дължи това нещо, но винаги е било опасно за отбора, който подхожа по този начин. Това каза бившият футболист на Левски Милан Коприваров. Той бе специален гост в предаването "Арена спорт" и коментира дербито ЦСКА-Левски, което завърши с успех с 1:0 за "червените".

"С 15-20 минути само лицето, което Лески показва в двубоя, не беше достатъчно да вземе трите точки, но нищо страшно не е станало според мен. Мач като мач, който беше дерби, дерби на трибуните, дерби на терена, но вече за футболните достойнства и футболните качества, там нещата не бяха точно както заслужават българските фенове и този пълен стадион", обясни още Коприваров.

Запитан възможно ли този мач да се отрази по някакъв начин на шампионските амбиции на Левски, той отговори:

"Аз не мисля така. Мисля, че мачът е кръг от първенството, който е още ноември месец. За победата в този мач се даваха три точки. За победа срещу някои от другите отбори в Първа лига също се дава три точки. Така, че не би трябвало да даде абсолютно никакво отражение този резултат. Тук вече е ролята на треньора, на ръководителите на Левски да знаят, че шампион се става май месец."

"Ако имаш последователност, цели, ако имаш програма, която да изпълниш и цел да спечелиш титлата, имаш 4-5 месеца да я реализираш", добави още бившият футболист на "сините".

"Не искам да споменавам, че ЦСКА 1948 също е фаворит, скрит фаворит с цялата организация и с всичко, което правят до момента. Доста неща има там, които са положителни, работи се добре и се виждат резултатите. ЦСКА също с добра трансферна политика през зимната пауза, с точната подготовка и подбраните трансфери може да се намеси сериозно в титлата заради огромния брой точки, които натрупаха. Лудогорец не ги изключваме, но за мен Левски се остава фаворит, именно заради това, че три точки се дават и шампион се става когато печелиш и малките мачове срещу така наречените по-слаби отбори в групата", коментира още Коприваров.

Той изрази задоволството си от работата на Хулио Веласкес на треньорския пост.

"Аз лично харесвам треньора на Левски, защото всеки мач опитва да надиграе в отборите, иска да доминира. Играе бърз, динамичен футбол. Вчера не се получи", обясни Коприваров.

Бившият играч каза още, че стадионите са много важно звено, което трябва да се промени в българския футбол.

"Нека да имат и ЦСКА, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Ботев. Така по този начин съм сигурен, че Левски рано или късно ще има нов стадион. Това е основата стадионите да са пълни, да има атмосфера, да идват децата, да се запалят за футбола, да е истински празник. Вчера, за съжаление, откъм футболно естество не беше празник, мач пълен с агресия, това е дервито, това е което феновете искат да виждат, но пък трябва и футбол да се играе, защото виждаме, че нивото на българския футбол не е никак добро и вчера го показаха и двата отбора с прекалено малка футболните качества и достойнства, които видяхме", заяви Коприваров.

Той се върна 20 години назад във времето към паметните мачове на "сините" в Европа.

"Виждам голяма разлика. Ако трябва да бъда честен, без да засягам никой и да обиждам, разликата е огромна, но пътя, както и на опитните футболисти, така и на младите, е пред тях. Младите футболисти на Левски имат нужда малко да стъпят здраво на земята, да се концентрират малко повече върху терена и мисля, че на Левски му предстоят хубави мигове", смята Коприваров.

