Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на матчата и растителните млека

Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дали това е по-здравословна алтернатива или просто мода? 

Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на матчата и растителните млека
Снимка: Pixabay
Младите хора постепенно изместват кафето и прясното мляко от сутрешните си навици. На тяхно място идват матчата и растителните млека. Дали това е по-здравословна алтернатива или просто мода?

Матча е японски зелен чай на прах. За разлика от обикновения чай при матчата се консумира цялото листо, което я прави по-богата на антиоксиданти и кофеин.

"Приготвям своята матча всяка сутрин и се превърна в неизбежна част от моята рутина. Една чаша матча в момента ми излиза около 2 лева", заяви Златина Иванова.

Около 9000 тона зелен прах са изнесени миналата година според японското министерство на земеделието. Търсенето на матча е толкова нараснало, че индустрията не смогва с производството.

"Все повече хора пробват матча като напитка и все повече и повече се забелязва ръст в продажбите на матча", коментира Николай Димитров, Бариста.

"Смята се, че е много по-плавен ефекта на кофеина, който се доставя през зеления чай, именно и заради наличието и на фибри, особено когато говорим за целите листенца смлени под формата на матча", заяви доцент Мария Николова.

Заедно със зелената напитка се променя и изборът на мляко.

"Най-често пия матчата си с алтернативно мляко – овесено или бадемово", споделя Златина Иванова.

"Имаме соево, овесено, имаме кокосово, бадемово, грахово", коментира Николай Димитров, Бариста.

Лекарите напомнят, че млечните продукти имат най-балансираното съотношение между калций, фосфор и магнезий.

"Един от проблемите, който аз съзирам и откривам е недостатъчното наличие на протеин в растителните алтернативи", каза още доцент Мария Николова.

Тя съветва да се храним натурално, балансирано и с повече местни продукти.

Репортер: Ивана Милева

