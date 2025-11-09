Украйна на ръба на енергиен колапс

Украйна е на ръба на енергиен колапс, предупреждават украински енергийни експерти. От днес в страната влиза в сила режим на тока.



Много населени места ще остават по няколко часа без електричество, заради пораженията от руските атаки върху енергийната система на страната. Най-тежко засегната е Харковска област. Сериозни щети са нанесени също и в Полтавска и Сумска област. Засегнати са и енергийни обекти в района на Киев.

Енергийният капацитет на Украйна е намалял почти 3 пъти от началото на войната. Украинският президент заяви, че при последната руска атака срещу украинската енергийна система са били изстреляни 450 дрона и 45 ракети.