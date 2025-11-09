БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трима измамници се опитали да придобият имот на починал мъж в село Близнаци чрез обстоятелствена проверка

Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна. Установени са трима измамници. Те са се опитали да придобият недвижим имот в село Близнаци по схемата с така наречената обстоятелствена проверка – процедура за доказване на собственост. Измамниците са искали да придобият имота на възрастен мъж от село Близнаци, починал в началото на годината. Той е живеел сам, нямал е семейство и деца.

Наскоро след смъртта му обаче в имота се появили непознати хора.

„Като ги питах, те казаха: "Ние сме строителна фирма и ни наредиха да изхвърлим всичко." – ‘Кой ви нареди?’ – "Ами, собственикът." – ‘Кой той собственик"- викам - "То няма собственици.”

„Оттогава никой не е дошъл, но явно някой ги предупреди тях, защото в 12 без десет бяха тука, хвърляха багаж. Дойдоха полицаите в един и 15, един и 20 – нямаше никой.”

Престъпната схема е проста. Измамниците подават молба в съответната общинска администрация за обстоятелствена проверка. Това е процедура за доказване на собственост. Плаща се данъкът на имота няколко години назад, намират се трима свидетели, които потвърждават пред нотариус, че лицето е стопанисвало имота, и така то се сдобива с документ за собственост. Осуетеният опит за измама не е единственият в община Аврен.

Емануил Манолов, кмет на Община Аврен: „Ние имахме подобен случай в Аврен, в който ставаше въпрос за добиване по обстоятелствена проверка на апартаменти, собственост на чужди граждани. Отказахме да издадем документи… и лицето, което се опитваше да се сдобие с тези имоти, успя да ни осъди и платихме хиляди левове обезщетение, заради това, че сме спрели подобна процедура.”

От началото на годината досега в Районна прокуратура – Варна са заведени 27 преписки по жалби на собственици на имоти, станали обект на измама.

Пламен Иванов, заместник-районен прокурор: „На теория процедурата е формализирана и контролируема, но в практиката възникват съществени слабости, свързани най-вече с даването на неверни показания при извършването на обстоятелствените проверки.Нужни са редица законодателни промени, не само в наказателно-правната уредба, а и в специалните закони, свързани с нотариалната дейност и собствеността.”

Ако установите, че сте жертва на имотна измама, трябва незабавно да сигнализирате в полицията и в прокуратурата. Практиката показва, че делата по подобни казуси не се решават бързо.

Product image
