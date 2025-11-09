Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

Съдът в Стара Загора решава дали четиримата задържани за незаконно източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ ще останат в ареста.

По данни на разследващите, мъжете действали организирано, като пробивали тръбата и чрез специално изградено отклонение прехвърляли дизел в подземна цистерна. Оттам горивото е било транспортирано с автомобили до база, която редовно се използвала от групата.

ОПГ-то е действала от около месец, предимно нощем. Разследващите са иззели към 7 тона дизелово гориво. По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.