Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследващите са иззели към 7 тона дизелово гориво

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съдът в Стара Загора решава дали четиримата задържани за незаконно източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“ ще останат в ареста.

По данни на разследващите, мъжете действали организирано, като пробивали тръбата и чрез специално изградено отклонение прехвърляли дизел в подземна цистерна. Оттам горивото е било транспортирано с автомобили до база, която редовно се използвала от групата.

ОПГ-то е действала от около месец, предимно нощем. Разследващите са иззели към 7 тона дизелово гориво. По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.

#съд #кражба на гориво #мярка

