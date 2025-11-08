БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Със скандал приключи Общото събрание на федерацията по лека атлетика

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Лека атлетика
Не приеха Ивет Лалова за член на Управителния съвет.

лека атлетика общо събрание
Близо 6 часа продължи извънредното Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика, на което трябваше да се избере нов председател. Кандидати за поста са Георги Павлов и Иван Колев.
Със скандал приключи избора на нов 6-членен състав на Управителния съвет. Избран председател все още няма, като това ще се случи утре, когато Управителният съвет ще се събере да реши кой да управлява федерацията.

Според повечето делегати, Общото събрание мина прозрачно и честно, но срамно и позорно. Големият скандал избухна, когато след гласуване Ивет Лалова не получи нужното одобрение на делегатите за кандидатурата си за член на Управителният съвет. Европейската шампионка от 2012-та напусна залата изключително разочарована от решението.

Иван Колев, който беше основният конкурент на досегашния председател на федерацията Георги Павлов, оттегли своята кандидатура за поста.

Бившият вицепрезидент на централата Асен Христов пък беше категоричен, че оттегля своята финансова помощ както към Българската федерация, така и към Европейската Атлетическа Асоциация.

Иначе в управителният съвет днес влязоха шестима души - Георги Павлов, Илия Николов, Борислав Трифонов, Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков. А седмият член, без право на глас, е Добри Карамаринов. Така, най-вероятно утре Георги Павлов ще бъде преизбран за председател на управителният съвет на федерацията.

Подробности вижте в репортажа на Мартин Гошев!

#Общо събрание на БФЛА #Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Иван Колев #Ивет Лалова

