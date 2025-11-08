БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

Български лекари провеждат безплатни прегледи за репродуктивно здраве в Албания

Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Инициативата на Фондация „Искам бебе“ и Фондация „Българска памет“ обхваща десетки двойки от град Корча

Български лекари провеждат безплатни прегледи на пациенти с репродуктивни проблеми в албанския град Корча. Това е първата инициатива на Фондация „Искам бебе“ извън страната, реализирана с подкрепата и финансирането на Фондация „Българска памет“.

Три дни водещи български специалисти ще консултират местни двойки, които мечтаят да създадат семейство. Прегледите за репродуктивно здраве в Корча поставят финал на серията профилактични инициативи с български специалисти, които в рамките на месец и половина дадоха възможност на близо 500 жители от няколко погранични албански населени места да обърнат внимание на своето здраве.

Репродуктивното здраве остава от съществено значение за всяко семейство, което иска да сбъдне своята мечта да има дете. Жителите на град Корча в Албания имат възможността да получат навременна грижа и консултация благодарение на безплатните прегледи от водещи български специалисти.

Д-р Георги Николов: „15–16% от двойките в репродуктивна възраст имат проблем със забременяването. Това са хора, които силно желаят да отглеждат деца – едно, две, понякога дори три. Единственият проблем, който имат, е чисто медицински. Лечението на тези заболявания впоследствие е доста скъпо, но не само като пари – то натоварва пациента емоционално, физически и натоварва здравната система.“

Благодарение на съвместните усилия на д-р Врабевски и Фондация „Искам бебе“, вече няколко албански двойки са преминали успешно лечение в България и очакват своите деца. Настоящата кампания поставя фокус върху младите хора и значението на по-добрата информираност по въпросите на репродуктивното здраве.

Радина Велчева, основател на Фондация „Искам бебе“: „Едва ли асистираната репродукция ще подпомогне толкова раждаемостта, но ако младите бъдат навреме информирани за своя репродуктивен статус, за това как работи биологичният часовник – повярвайте ми, това нещо вече почти не се знае – ние смятаме, че ще постигнем нещо много по-голямо. Когато една жена навреме е информирана, че до 30 години трябва да роди първото си дете, тогава нещата се завъртат в един друг план и тя започва да поставя в приоритетите си семейството и раждането на детето.“

Д-р Милен Врабевски: „Бидейки източник на доброто, на позитивното, на скромния ни принос за прогреса на местното население, ние с гордост идваме тук и предлагаме експертизата на България, която отдавна е на европейско и световно ниво, за да може тези хора да живеят по-добре.“

По време на предходните профилактични прегледи, които Фондация „Българска памет“ организира в Албания, местни жители са били насочени за лечение на тежки онкологични и кардиологични заболявания към специалисти както в Тирана, така и в България.

#Фондация "Българска памет" #Безплатни прегледи #Албания #Милен Врабевски

Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Ще излезе ли на свобода Никола Саркози? Ще излезе ли на свобода Никола Саркози?
Чете се за: 00:47 мин.
Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп? Зеленски: Защо да се страхувам от Тръмп?
Чете се за: 09:05 мин.
Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията Трусовете в Би Би Си: Две оставки по върховете на корпорацията
Чете се за: 01:42 мин.
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:47 мин.
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от инциденти с дронове Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от инциденти с дронове
Чете се за: 02:22 мин.

