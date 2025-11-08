Хиляди отменени полети в САЩ заради бюджетната парализа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само на летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон отменените полети са над 1 000

хиляди отменени полети сащ заради бюджетната парализа
А в Съединените щати летищата в Атланта, Сан Франциско, Хюстън работят с променени графици. Заради бюджетната парализа се ограничават полетите.

Само на летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон отменените полети са над 1 000. Към момента недостигът на персонал засяга само вътрешните линии. Днес президентът Доналд Тръмп отново обвини демократите, че пречат за постигане на консенсус за възобновяване работата на правителството, което не функционира вече над месец.

Бюджетната парализа с отзвук и в Европа - в Италия, цивилните италиански служители към американските военни бази обявиха, че са в стачна готовност, защото не получават заплати.

Американските компании за карго полети - UPS и FedEx, обявиха, че временно приземяват част от товарните самолети ЕмДе-11.

Причината е тежка катастрофа с един от тези самолети в Кентъки, при която загинаха 14 души. От компанията казаха, че решението е съгласувано с Боинг, които произвеждат въпросния модел.

От FedEx казаха, че също ще приземят тези модели. Все още не е ясна причината за инцидента, при който машина ЕмДе-11 се запали малко след излитането си.

