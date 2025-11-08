Валежите продължават и през новата седмица

Палитрата от метеорологични явления ще бъде особено богата и през следващите дни. Облачността ще остане значителна, а валежите няма да намаляват. Сутрешните мъгли ще се разсеят в обедните часове в равнинните райони, а температурите ще се понижават, особено сутрешните, които ще бъдат малко над нулата.

До края на деня валежите ще обхванат почти цялата страна. На места в югозападната половина количествата ще са значителни. Вятърът ще е слаб до умерен, югоизточен. Температурите ще бъдат между 13° и 18°, в София – 14°, по Черноморието – до около 19°.

Сутрешните мъгли ще останат упорити, а облачността ще бъде значителна. Сутрешните температури ще са между 8° и 13°, дневните – между 15° и 20°. Валежите ще спрат до сутринта, но около обяд отново ще завали, главно в Югозападна и Източна България. Вятърът ще е слаб до умерен, постепенно ориентиран от юг-югозапад.

Ще остане облачно. Валежите, които спират сутринта, отново ще се завърнат около обяд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, югоизточен, постепенно ориентиран от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 15° и 21°. Вълнението на морето ще е 2–3 бала.

В планините облачността ще е непрекъсната, с валежи през деня след временни прекъсвания. Над 2200 м н.в. ще вали сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад.

Новата седмица започва с облачно и дъждовно време, с повишена вероятност за значителни валежи. В понеделник ще вали в Западна и Централна България, във вторник – в Централна и Източна. В сряда валежите ще спрат в Западна България и облачността ще се разкъсва. В Източна България ще продължи дъжд. В четвъртък вятърът ще стихне, в равнинните райони ще е мъгливо, но в планините ще се появи слънце. Валежи ще има само на отделни места в източната половина на страната, с вероятност за по-значителни количества в крайните югоизточни райони. Сутрешните температури ще са няколко градуса над нулата, дневните – между 11° и 16°.