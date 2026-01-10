БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Застудяване и снеговалежи в страната

Времето
Предупреждения за силен вятър и виелици са в сила за цялата страна

ледени дни сняг силен вятър рязко застудяване почивните дни
Снимка: илюстративна
Днес ще бъде облачно, с валежи от дъжд. Следобяд от североизток ще започне да нахлува по-студен въздух и дъждът ще преминава в сняг. Предупреждение от първа и втора степен за валежи и вятър е в сила за цялата страна.

Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, а в източна България – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса.

През следващото денонощие в по-голямата част от страната се очакват снеговалежи, силен вятър и виелици. В северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Вятърът ще е умерен и силен северозападен, а в източната част на страната ще духа от север-североизток. Това ще създаде условия за виелици и навявания по планинските проходи и в североизточните райони. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони.

Застудяването ще продължи и температурите ще бъдат почти без денонощен ход. Максималните ще са между минус 5 и 0 градуса, като в югоизточните райони ще достигат около 0 градуса.

В планините ще бъде облачно, ветровито, с валежи от сняг. Значителни количества ще има по северните склонове на планините, а в комбинация със силния северозападен вятър ще се образуват преспи и навявания. През вечерта валежите ще спират от северозапад.

В понеделник още преди обяд валежите в по-голямата част от страната ще спрат, но ще остане ветровито и продължава застудяване. Минималните температури ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а максималните – между минус 8 и минус 3 градуса, в югоизточните райони около 0.

Во вторник ще остане студено. Сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните ще се повишат слабо. На места в северна България и в планинските райони се очаква слаб сняг.

В средата на седмицата започва постепенно затопляне.

