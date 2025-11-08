Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена

Темата за "Лукойл" и приетите вчера промени в закона коментира и вицепрезидентът Илияна Йотова. Според нея в момента най-важният въпрос е запазването на рафинерията, за да не се окаже страната ни в трудна ситуация.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България: „На този етап и с днешна дата най-важното е рафинерията да бъде запазена. Структуроопределящо предприятие за страната, хиляди хора, които работят вътре. Предприятие, което има значение не само за България, но и за целия регион. Сигурност, задължително на доставките, за да могат да си запазят капацитета за преработване на петрол. Правителството изгуби време в подготовката в тази ситуация. Вчера беше гласуван много набързо един закон, който тепърва ще видим как си го представя самото правителство, защото ще изисква много поднормативни актове и наредби, които да гарантират и да определят функциите на този особен управител. Вчера чухме един лозунг от Борисов, че дори сме надстроили германската схема, която съществува още от 2022 г., но нека да знаем, че тази система в Германия вече съществува 3 години. Наскоро Мерц каза, че ще удължи държавното управление до 2026 г. Не става дума за продажба или национализация. Нека да видим какво ще предложи правителството с български вариант.“